Моуринью высказался о первой победе «Бенфики» в Лиге чемпионов

«Если забиваете гол уже в самом начале матча, то это оказывает позитивное воздействие на тебя. Дело не только в преимуществе в счете, но и в эмоциональном превосходстве. С турнирной точки зрения эта победа вдыхает в нас новую жизнь. В случае даже ничьей нам пришлось бы намного тяжелее. Думаю, что если в итоге наберем девять очков, то у нас будут хорошие шансы. Надо одержать еще две победы.



В концовке матча было такое ощущение, что, даже если у “Аякса” было бы 150 игроков на поле, они бы все равно не забили. Игроки на славу поработали, и отпраздновать такую победу после матча было очень приятно», — приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА.