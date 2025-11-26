Моуринью высказался о первой победе «Бенфики» в Лиге чемпионов

Накануне «Бенфика» на выезде обыграла «Аякс» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В составе гостей голы на счету Самуэля Даля (6-я минута) и Леандру Баррейры (90).
«Если забиваете гол уже в самом начале матча, то это оказывает позитивное воздействие на тебя. Дело не только в преимуществе в счете, но и в эмоциональном превосходстве. С турнирной точки зрения эта победа вдыхает в нас новую жизнь. В случае даже ничьей нам пришлось бы намного тяжелее. Думаю, что если в итоге наберем девять очков, то у нас будут хорошие шансы. Надо одержать еще две победы.
В концовке матча было такое ощущение, что, даже если у “Аякса” было бы 150 игроков на поле, они бы все равно не забили. Игроки на славу поработали, и отпраздновать такую победу после матча было очень приятно», — приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА.
В текущем сезоне «Бенфика» занимает 29-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов с 3 очками. Нидерландский «Аякс» располагается на последнем, 36-м месте. Команда еще не сумела набрать баллы.
В следующем туре «Бенфика» примет на своем поле «Наполи». «Аякс» в гостях встретится с «Карабахом». Оба матча пройдут 10 декабря.