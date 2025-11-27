«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд 72-летней давности

«После того как мы пропустили первый гол, я увидел ту реакцию, которую хотел бы видеть, и это непросто, потому что мы, конечно, потерпели тяжелое поражение в выходные. Характер после этого — именно то, что хотелось бы наблюдать. Мы продолжали бороться и были близки к тому, чтобы сделать счет 2:2. Итог — 1:4, и, конечно, это еще одно крупное поражение. Единственный путь — пройти через это. Мы просто должны принять то, где находимся, и биться изо всех сил. Реакция игроков в первом тайме была такой, какой и ждешь от футболиста “Ливерпуля”. Но я уже много раз сказал: итоговый счет — 1:4», — приводит слова Слота NBС Sport.