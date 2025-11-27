«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд 72-летней давности

Встреча прошла на домашнем стадионе «Ливерпуля». В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Перишич (6-я минута, с пенальти), экс-игрок «Спартака» Гус Тиль (56), Коухаиб Дриух (73, 90+1). У проигравших отличился Доминик Собослаи (16).
Как сообщает статистический портал Opta Sport, «Ливерпуль» впервые с декабря 1953 года проиграл три матча подряд во всех турнирах с разницей в три мяча и более.
Ранее мерсисайдцы в АПЛ уступили «Ноттингем Форест» со счетом 0:3, а также потерпели поражение от «Манчестер Сити» (0:3).
В период с 12-го по 25 декабря 1953 года «красные» потерпели три поражения подряд в матчах чемпионата Англии — с «Портсмутом» (1:5), «Манчестер Юнайтед» (1:5) и «Вест Бромвичем» (2:5).
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «ПСВ».
«После того как мы пропустили первый гол, я увидел ту реакцию, которую хотел бы видеть, и это непросто, потому что мы, конечно, потерпели тяжелое поражение в выходные. Характер после этого — именно то, что хотелось бы наблюдать. Мы продолжали бороться и были близки к тому, чтобы сделать счет 2:2. Итог — 1:4, и, конечно, это еще одно крупное поражение. Единственный путь — пройти через это. Мы просто должны принять то, где находимся, и биться изо всех сил. Реакция игроков в первом тайме была такой, какой и ждешь от футболиста “Ливерпуля”. Но я уже много раз сказал: итоговый счет — 1:4», — приводит слова Слота NBС Sport.
«Ливерпуль» занимает 13-е место в турнирной таблице ЛЧ с 9 очками. В следующем туре мерсисайдцы 9 декабря на выезде сыграют с миланским «Интером».
Арне Слот
Петер Бос
Доминик Собослаи
16′
Иван Перишич
6′
Гус Тил
(Мауро Жуниор)
56′
Коухаиб Дриош
73′
Коухаиб Дриош
(Сержиньо Дест)
90+1′
25
Георгий Мамардашвили
8
Доминик Собослаи
6
Милош Керкез
17
Кертис Джонс
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
17′
22
Юго Экитике
61′
9
Александер Исак
5
Ибраима Конате
76′
14
Федерико Кьеза
32
Матей Коварж
8
Сержиньо Дест
2
Анасс Салах-Эддин
34
Исмаэль Сайбари
23
Джоуи Верман
17
Мауро Жуниор
22
Йерди Схаутен
3
Ярек Гасеровски
20
Гус Тил
69′
9
Рикардо Пепи
27
Деннис Ман
89′
19
Эсмир Байрактаревич
5
Иван Перишич
69′
11
Коухаиб Дриош
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти