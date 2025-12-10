Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.77
П2
3.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Вильярреал
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.02
П2
6.41
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.99
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.70
П2
2.29
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.16
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.40
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.93
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.50
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.95
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
2
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
1
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
2
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
2
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2

Ямаль обошел Мбаппе и установил новый рекорд в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым результативным игроком в истории Лиги чемпионов среди футболистов младше 19 лет. Об этом сообщает Squawka.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

18-летний Ямаль отличился голевой передачей на Жюля Кунде в домашнем матче против «Айнтрахта» (2:1).

Теперь в активе Ямаля семь голов и семь голевых передач в 28 матчах в Лиге чемпионов. Он обошел по этому показателю нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, который до своего 19-летия успел забить десять мячей и отдать три голевые передачи.

Во втором тайме Ямаль получил желтую карточку, из-за которой он пропустит следующий матч «Барселоны» в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Ямаль провел 17 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал десять голевых передач.

После шести туров «Барселона» имеет в своем активе десять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. 21 января каталонский клуб на выезде сыграет против пражской «Славии».

Барселона
2:1
Первый тайм: 0:1
Айнтрахт Ф
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
9.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Дино Топпмеллер
Голы
Барселона
Жюль Кунде
(Маркус Рэшфорд)
50′
Жюль Кунде
(Ламин Ямаль)
53′
Айнтрахт Ф
Ансгар Кнауфф
(Натаниэль Браун)
21′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
5
Пау Кубарси
35
Херард Мартин
61′
24
Эрик Гарсия
8
Педри
3
Алехандро Бальде
89′
15
Андреас Кристенсен
16
Фермин Лопес
46′
14
Маркус Рэшфорд
9
Роберт Левандовски
66′
21
Френки де Йонг
10
Ламин Ямаль
56′
89′
19
Руни Барджи
11
Рафинья
66′
7
Ферран Торрес
Айнтрахт Ф
23
Михаэль Цеттерер
13
Расмус Кристенсен
21
Натаниэль Браун
4
Робин Кох
3
Артур Теат
15
Элье Схири
20
Рицу Доан
89′
32
Джессик Нганкам
8
Фарес Шаиби
77′
42
Джан Узун
27
Марио Гетце
77′
19
Жан-Маттео Баойя
7
Ансгар Кнауфф
28′
68′
18
Махмуд Дауд
16
Хуго Ларссон
68′
17
Элие Вахи
Статистика
Барселона
Айнтрахт Ф
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
19
6
Удары в створ
8
4
Угловые
5
0
Фолы
10
11
Офсайды
2
8
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти