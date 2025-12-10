Ямаль обошел Мбаппе и установил новый рекорд в Лиге чемпионов

18-летний Ямаль отличился голевой передачей на Жюля Кунде в домашнем матче против «Айнтрахта» (2:1).
Теперь в активе Ямаля семь голов и семь голевых передач в 28 матчах в Лиге чемпионов. Он обошел по этому показателю нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, который до своего 19-летия успел забить десять мячей и отдать три голевые передачи.
Во втором тайме Ямаль получил желтую карточку, из-за которой он пропустит следующий матч «Барселоны» в Лиге чемпионов.
В этом сезоне Ямаль провел 17 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал десять голевых передач.
После шести туров «Барселона» имеет в своем активе десять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. 21 января каталонский клуб на выезде сыграет против пражской «Славии».
Ханс-Дитер Флик
Дино Топпмеллер
Жюль Кунде
(Маркус Рэшфорд)
50′
Жюль Кунде
(Ламин Ямаль)
53′
Ансгар Кнауфф
(Натаниэль Браун)
21′
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
5
Пау Кубарси
35
Херард Мартин
61′
24
Эрик Гарсия
8
Педри
3
Алехандро Бальде
89′
15
Андреас Кристенсен
16
Фермин Лопес
46′
14
Маркус Рэшфорд
9
Роберт Левандовски
66′
21
Френки де Йонг
10
Ламин Ямаль
56′
89′
19
Руни Барджи
11
Рафинья
66′
7
Ферран Торрес
23
Михаэль Цеттерер
13
Расмус Кристенсен
21
Натаниэль Браун
4
Робин Кох
3
Артур Теат
15
Элье Схири
20
Рицу Доан
89′
32
Джессик Нганкам
8
Фарес Шаиби
77′
42
Джан Узун
27
Марио Гетце
77′
19
Жан-Маттео Баойя
7
Ансгар Кнауфф
28′
68′
18
Махмуд Дауд
16
Хуго Ларссон
68′
17
Элие Вахи
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
