Ямаль обошел Мбаппе и установил новый рекорд в Лиге чемпионов

Теперь в активе Ямаля семь голов и семь голевых передач в 28 матчах в Лиге чемпионов. Он обошел по этому показателю нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, который до своего 19-летия успел забить десять мячей и отдать три голевые передачи.