Кварацхелия: Сафонов обе игры провел на высочайшем уровне

«Во-первых, было тяжело растягивать оборону соперника. “Атлетик”, конечно, хорошо располагался, у нас были ударные позиции, но мы их не использовали лучшим образом. Так что было тяжеловато играть против такой команды с плотной обороной. Думаю, что мы должны были лучше пользоваться возможностями. Реализация подвела, над ней нужно работать. Это основная причина ничьей сегодня», — сказал Кварацхелия.
Также 24-летний грузин отметил игру вратаря сборной России Матвея Сафонова, который в последних двух матчах «ПСЖ» подменял основного голкипера команды Люку Шевалье, получившего травму лодыжки.
«Сафонов отлично сыграл. Он обе игры провел на высочайшем уровне, сделал крутые сейвы, был неплох на мяче, так что чувствуется уверенность, которая от него исходит. Он должен продолжать в том же духе», — добавил Кварацхелия.
После шести туров «ПСЖ» имеет в своем активе 13 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять баллов. 20 января парижане на выезде сыграют против «Спортинга».
В субботу, 13 декабря, «ПСЖ» на выезде сыграет против «Меца» в Лиге 1. Начало матча — в 21:00 по московскому времени.