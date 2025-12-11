Кварацхелия: Сафонов обе игры провел на высочайшем уровне

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.65
П2
2.09
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.06
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.58
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.08
П2
4.15
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.61
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.75
П2
2.29
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
13.25
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.83
П2
1.79
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.45
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
20:45
Брейдаблик
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
Дрита
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.37
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
20:45
Фиорентина
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.96
П2
7.14
Футбол. Лига конференций
20:45
Хеккен
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.61
П2
3.34
Футбол. Лига конференций
20:45
Ягеллония
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.61
П2
2.11
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.58
П2
2.39
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Лига конференций
20:45
Шкендия
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.51
П2
2.43
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.30
П2
2.33
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.31
П2
1.76
Футбол. Лига Европы
23:00
Бранн
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.53
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.41
П2
3.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.51
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.11
П2
14.75
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
5.28
X
4.51
П2
1.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Фрайбург
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.15
П2
6.89
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.74
П2
11.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.66
П2
4.15
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
5.64
X
4.40
П2
1.59
Футбол. Лига конференций
23:00
Хамрун Спартанс
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.09
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
23:00
КуПС
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.95
П2
2.08
Футбол. Лига конференций
23:00
Лех
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.60
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.40
П2
1.49
Футбол. Лига конференций
23:00
Ракув
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.44
П2
6.36
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.65
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.00
П2
1.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.63
П2
3.02
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2

Кварацхелия: Сафонов обе игры провел на высочайшем уровне

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями после выездного матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Атлетика» (0:0). Об этом сообщает Okko Спорт.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Во-первых, было тяжело растягивать оборону соперника. “Атлетик”, конечно, хорошо располагался, у нас были ударные позиции, но мы их не использовали лучшим образом. Так что было тяжеловато играть против такой команды с плотной обороной. Думаю, что мы должны были лучше пользоваться возможностями. Реализация подвела, над ней нужно работать. Это основная причина ничьей сегодня», — сказал Кварацхелия.

Также 24-летний грузин отметил игру вратаря сборной России Матвея Сафонова, который в последних двух матчах «ПСЖ» подменял основного голкипера команды Люку Шевалье, получившего травму лодыжки.

«Сафонов отлично сыграл. Он обе игры провел на высочайшем уровне, сделал крутые сейвы, был неплох на мяче, так что чувствуется уверенность, которая от него исходит. Он должен продолжать в том же духе», — добавил Кварацхелия.

После шести туров «ПСЖ» имеет в своем активе 13 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять баллов. 20 января парижане на выезде сыграют против «Спортинга».

В субботу, 13 декабря, «ПСЖ» на выезде сыграет против «Меца» в Лиге 1. Начало матча — в 21:00 по московскому времени.