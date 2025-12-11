Сафонов признан лучшим игроком «ПСЖ» в матче против «Атлетика»

Веб-сервис по агрегированию онлайн-результатах и статистики оценил игру Сафонова в 8,3 балла из 10 возможных. В тройку лучших игроков «ПСЖ» также вошли полузащитники Витинья и Фабиан Руис, получившие 7,6 и 7,5 балла соответственно.
Лучшим игроком матча по версии Fotmob стал вратарь «Атлетика» Унай Симон, получивший 8,7 балла.
Напомним, в последних двух матчах Сафонов заменяет Шевалье, который в конце ноября получил травму лодыжки в выездной игре против «Монако» (0:1) в Лиге 1. В обоих матчах вратарь сборной России оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив в общей сложности три удара.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 19 матчей, в которых пропустил 13 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
После шести туров «ПСЖ» имеет в своем активе 13 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять баллов. 20 января парижане на выезде сыграют против «Спортинга».
В субботу, 13 декабря, «ПСЖ» на выезде сыграет против «Меца» в Лиге 1. Начало матча — в 21:00 по московскому времени.
Эрнесто Вальверде
Луис Энрике
1
Унаи Симон
19
Адама Бойро
7
Алехандро Беренгер
48′
10
Нико Уильямс
3
Даниэль Вивиан
17
Юри Берчиче
12
Хесус Аресо
73′
2
Андони Горосабель
8
Ойан Сансет
73′
30
Алехандро Рего
11
Горка Гурусета
62′
20
Унаи Гомес
90+3′
18
Микель Хаурегисар
27′
73′
31
Асьер Йерро
16
Иньиго Руис де Галаррета
78′
6
Микель Весга
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
30′
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
51
Вильян Пачо
24
Сенни Маюлу
62′
14
Дезире Дуэ
29
Брэдли Барколя
78′
9
Гонсалу Рамуш
5
Маркиньос
46′
6
Илья Забарный
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти