«МанСити» вернет деньги фанатам, посетившим матч ЛЧ с «Будё-Глимт»

Футболисты английского «Манчестер Сити» планируют компенсировать соедства болельщикам, которые прилетели на матч Лиги чемпионов с «Будё-Глимтом», в котором англичане сенсационно проиграли со счетом 1:3. Игра прошла в Норвегии.
«Наши болельщики значат для нас все. Мы знаем, на какие жертвы идут наши болельщики, путешествуя по всему миру, чтобы поддержать нас дома и на выезде, и мы никогда не будем воспринимать это как должное. Это лучшие болельщики в мире. Мы также понимаем, что болельщикам, поддерживавшим нас на морозе в течение этого непростого для нас вечера на поле, пришлось много путешествовать. Оплата стоимости билетов для болельщиков, приехавших в Бодо, — это самое меньшее, что мы можем сделать», — приводит BBC комментарий от лица футболистов клуба.
Напомним, ворота норвежцев в матче с «Манчестер Сити» защищал россиянин Никита Хайкин. «Сити» перед встречей находился в верхней части таблицы. Победа значительно приблизила бы команду Хосепа Гвардиолы к попаданию в топ-8 по итогам общего этапа. На 62-й минуте капитан «горожан» Родри получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В заключительном матче с «Галатасараем» англичане будут играть без капитана.
Хьетиль Кнутсен
Хосеп Гвардиола
Каспер Хег
(Оле Дидрик Бломберг)
22′
Каспер Хег
(Оле Дидрик Бломберг)
24′
Йенс Петтер Хауге
(Сондре Брунстад Фет)
58′
Райан Шерки
(Нико О`Райли)
60′
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
6
Юстейн Гундерсен
26
Хокун Эвьен
76′
8
Сондре Эукленн
19
Сондре Брунстад Фет
82′
25
Исак Дюбвик Мяяття
9
Каспер Хег
76′
14
Ульрик Сальтнес
11
Оле Дидрик Бломберг
76′
21
Андреас Хельмерсен
25
Джанлуиджи Доннарумма
82
Рико Льюис
21
Райан Аит Нури
4
Тиджани Рейндерс
33
Нико О`Райли
16
Родри
61′
62′
9
Эрлинг Холанн
10
Райан Шерки
90+3′
45
Абдукодир Хусанов
68
Макс Аллейн
47
Фил Фоден
70′
7
Омар Мармуш
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти