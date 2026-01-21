Ричмонд
«МанСити» вернет деньги фанатам, посетившим матч ЛЧ с «Будё-Глимт»

Английский клуб захотел поддержать своих болельщиков, которые летают к ним на гостевые матчи.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Футболисты английского «Манчестер Сити» планируют компенсировать соедства болельщикам, которые прилетели на матч Лиги чемпионов с «Будё-Глимтом», в котором англичане сенсационно проиграли со счетом 1:3. Игра прошла в Норвегии.

«Наши болельщики значат для нас все. Мы знаем, на какие жертвы идут наши болельщики, путешествуя по всему миру, чтобы поддержать нас дома и на выезде, и мы никогда не будем воспринимать это как должное. Это лучшие болельщики в мире. Мы также понимаем, что болельщикам, поддерживавшим нас на морозе в течение этого непростого для нас вечера на поле, пришлось много путешествовать. Оплата стоимости билетов для болельщиков, приехавших в Бодо, — это самое меньшее, что мы можем сделать», — приводит BBC комментарий от лица футболистов клуба.

Напомним, ворота норвежцев в матче с «Манчестер Сити» защищал россиянин Никита Хайкин. «Сити» перед встречей находился в верхней части таблицы. Победа значительно приблизила бы команду Хосепа Гвардиолы к попаданию в топ-8 по итогам общего этапа. На 62-й минуте капитан «горожан» Родри получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В заключительном матче с «Галатасараем» англичане будут играть без капитана.

Буде-Глимт
3:1
Первый тайм: 2:0
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
20.01.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Аспмира
Главные тренеры
Хьетиль Кнутсен
Хосеп Гвардиола
Голы
Буде-Глимт
Каспер Хег
(Оле Дидрик Бломберг)
22′
Каспер Хег
(Оле Дидрик Бломберг)
24′
Йенс Петтер Хауге
(Сондре Брунстад Фет)
58′
Манчестер Сити
Райан Шерки
(Нико О`Райли)
60′
Составы команд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
6
Юстейн Гундерсен
26
Хокун Эвьен
76′
8
Сондре Эукленн
19
Сондре Брунстад Фет
82′
25
Исак Дюбвик Мяяття
9
Каспер Хег
76′
14
Ульрик Сальтнес
11
Оле Дидрик Бломберг
76′
21
Андреас Хельмерсен
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
82
Рико Льюис
21
Райан Аит Нури
4
Тиджани Рейндерс
33
Нико О`Райли
16
Родри
61′
62′
9
Эрлинг Холанн
10
Райан Шерки
90+3′
45
Абдукодир Хусанов
68
Макс Аллейн
47
Фил Фоден
70′
7
Омар Мармуш
Статистика
Буде-Глимт
Манчестер Сити
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
9
16
Удары в створ
5
5
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
2
9
Фолы
6
9
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти