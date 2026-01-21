«МанСити» вернет деньги фанатам, посетившим матч ЛЧ с «Будё-Глимт»

«Наши болельщики значат для нас все. Мы знаем, на какие жертвы идут наши болельщики, путешествуя по всему миру, чтобы поддержать нас дома и на выезде, и мы никогда не будем воспринимать это как должное. Это лучшие болельщики в мире. Мы также понимаем, что болельщикам, поддерживавшим нас на морозе в течение этого непростого для нас вечера на поле, пришлось много путешествовать. Оплата стоимости билетов для болельщиков, приехавших в Бодо, — это самое меньшее, что мы можем сделать», — приводит BBC комментарий от лица футболистов клуба.