Харри Кейн обошел Индзаги по голам в Лиге чемпионов

Эти голы стали для Кейна 46-м и 47-м за карьеру в Лиге чемпионов. Нападающий поднялся на 47-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю турнира, обойдя экс-форварда «Ювентуса» и «Милана» Филиппо Индзаги (46). Впереди экс-игрок «Милана» Андрей Шевченко, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах и бывший нападающий «Милана» и «Интера» Златан Ибрагимович (по 48).