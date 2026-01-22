Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.75
П2
2.08
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.59
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.25
П2
6.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.80
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.55
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.56
П2
2.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.07
П2
1.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Харри Кейн обошел Индзаги по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил два мяча в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Юнионом» (2:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, встреча прошла на домашней арене «Баварии» и завершилась победой хозяев. Оба мяча на свой счет записал Харри Кейн (52-я, 55-я минуты). На 63-й минуте после двух желтых карточек с поля был удален защитник мюнхенского клуба Ким Мин Чжэ. На 81-й минуте Кейн не реализовал пенальти.

Эти голы стали для Кейна 46-м и 47-м за карьеру в Лиге чемпионов. Нападающий поднялся на 47-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю турнира, обойдя экс-форварда «Ювентуса» и «Милана» Филиппо Индзаги (46). Впереди экс-игрок «Милана» Андрей Шевченко, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах и бывший нападающий «Милана» и «Интера» Златан Ибрагимович (по 48).

Лидером по этому показателю является Криштиану Роналду, забивший за карьеру 140 голов в ЛЧ.

Всего в нынешнем сезоне Харри Кейн забил 39 голов в 34 матчах за «Баварию» и сборную Англии.

В текущем сезоне Лиги чемпионов «Бавария» набрала 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Мюнхенцы гарантировали себе выход в ⅛ финала турнира. Ранее в ⅛ финала ЛЧ также вышел лондонский «Арсенал». «Юнион» с 6 очками располагается на 31-й строчке.

Бавария
2:0
Первый тайм: 0:0
Юнион
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
21.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Давид Юбер
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
52′
Гарри Кейн
55′
Нереализованные пенальти
Бавария
Гарри Кейн
81′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
20
Том Бишоф
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
3
Ким Мин Джэ
18′
63′
4
Джонатан Та
45
Александр Павлович
22
Рафаэл Геррейру
67′
19
Альфонсо Дэйвис
17
Майкл Олисе
58′
90′
8
Леон Горецка
42
Леннарт Карл
67′
21
Хироки Ито
6
Йозуа Киммих
90′
7
Серж Гнабри
Юнион
37
Кьелл Схерпен
25
Анан Халаили
26
Росс Сайкс
6
Камиль ван де Перре
5
Кевин Макаллистер
16
Кристиан Берджесс
8
Адем Зорган
82′
17
Роб Схофс
10
Ануар Аит Эль-Хадж
67′
48
Федде Лейсен
12
Промис Дэвид
66′
82′
32
Секу Кейта
77
Гильерме Смит
67′
27
Луи Патрис
30
Рауль Флоруч
67′
7
Мохаммед Фусейни
Статистика
Бавария
Юнион
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
4
1
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
4
1
Фолы
9
8
Судейская бригада
Главный судья
Раде Обренович
(Словения)
