Харри Кейн обошел Индзаги по голам в Лиге чемпионов

Напомним, встреча прошла на домашней арене «Баварии» и завершилась победой хозяев. Оба мяча на свой счет записал Харри Кейн (52-я, 55-я минуты). На 63-й минуте после двух желтых карточек с поля был удален защитник мюнхенского клуба Ким Мин Чжэ. На 81-й минуте Кейн не реализовал пенальти.
Эти голы стали для Кейна 46-м и 47-м за карьеру в Лиге чемпионов. Нападающий поднялся на 47-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю турнира, обойдя экс-форварда «Ювентуса» и «Милана» Филиппо Индзаги (46). Впереди экс-игрок «Милана» Андрей Шевченко, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах и бывший нападающий «Милана» и «Интера» Златан Ибрагимович (по 48).
Лидером по этому показателю является Криштиану Роналду, забивший за карьеру 140 голов в ЛЧ.
Всего в нынешнем сезоне Харри Кейн забил 39 голов в 34 матчах за «Баварию» и сборную Англии.
В текущем сезоне Лиги чемпионов «Бавария» набрала 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Мюнхенцы гарантировали себе выход в ⅛ финала турнира. Ранее в ⅛ финала ЛЧ также вышел лондонский «Арсенал». «Юнион» с 6 очками располагается на 31-й строчке.
Венсан Компани
Давид Юбер
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
52′
Гарри Кейн
55′
Гарри Кейн
81′
1
Мануэль Нойер
20
Том Бишоф
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
3
Ким Мин Джэ
18′
63′
4
Джонатан Та
45
Александр Павлович
22
Рафаэл Геррейру
67′
19
Альфонсо Дэйвис
17
Майкл Олисе
58′
90′
8
Леон Горецка
42
Леннарт Карл
67′
21
Хироки Ито
6
Йозуа Киммих
90′
7
Серж Гнабри
37
Кьелл Схерпен
25
Анан Халаили
26
Росс Сайкс
6
Камиль ван де Перре
5
Кевин Макаллистер
16
Кристиан Берджесс
8
Адем Зорган
82′
17
Роб Схофс
10
Ануар Аит Эль-Хадж
67′
48
Федде Лейсен
12
Промис Дэвид
66′
82′
32
Секу Кейта
77
Гильерме Смит
67′
27
Луи Патрис
30
Рауль Флоруч
67′
7
Мохаммед Фусейни
Главный судья
Раде Обренович
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти