«Барселона» на месяц потеряла ведущего игрока из-за травмы бедра

Полузащитник «Барселоны» Педри пропустит месяц из-за травмы, полученной в выездной игре 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Славии» (4:2). Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

23-летний испанец отметился голевой передачей в эпизоде со вторым голом. На 61-й минуте Педри попросил о замене — вместо него вышел Дани Ольмо, который спустя две минуты забил третий мяч.

Углубленное медицинское обследование выявило у Педри повреждение двуглавой мышцы правого бедра, из-за которого он ориентировочно пропустит один месяц. Таким образом, полузащитник не сможет помочь «сине-гранатовым» в семи ближайших матчах.

В ноябре прошлого года у Педри была похожая травма, которую он получил в матче против мадридского «Реала» (1:2). Тогда он выбыл из строя на пять недель, но из-за перерыва на матчи сборные пропустил всего пять игр.

В этом сезоне Педри провел за «Барселону» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал восемь голевых передач.

«Барселона» досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате Испании каталонский клуб идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя в лице «Реала» на один балл. В воскресенье, 25 января, «Барселона» дома сыграет против «Овьедо». Начало матча — в 18:15 по московскому времени.

Славия Пр
2:4
Первый тайм: 2:2
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
21.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Fortuna Arena
Главные тренеры
Индржих Трпишовски
Ханс-Дитер Флик
Голы
Славия Пр
Васил Кушей
(Томаш Холеш)
10′
Роберт Левандовски
44′
Барселона
Фермин Лопес
(Френки де Йонг)
34′
Фермин Лопес
(Педри)
42′
Дани Ольмо
63′
Роберт Левандовски
(Маркус Рэшфорд)
71′
Составы команд
Славия Пр
36
Индржих Станек
2
Штепан Халоупек
4
Давид Зима
17
Лукаш Провод
19
Оскар Дорли
23
Михал Садилек
3
Томаш Холеш
46′
27
Томаш Влчек
16
Давид Мозес
46′
21
Давид Дудера
11
Юссуфа Саньянг
72′
7
Мухаммед Чам
25
Томаш Хоры
65′
26
Иван Шранц
9
Васил Кушей
79′
13
Моймир Хитил
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
11
Рафинья
9
Роберт Левандовски
24
Эрик Гарсия
18
Херард Мартин
21
Френки де Йонг
87′
3
Алехандро Бальде
78′
4
Рональд Араухо
28
Руни Барджи
61′
20
Дани Ольмо
16
Фермин Лопес
78′
22
Марк Берналь
8
Педри
61′
14
Маркус Рэшфорд
Статистика
Славия Пр
Барселона
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
10
19
Удары в створ
2
12
Угловые
5
4
Фолы
9
11
Офсайды
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти