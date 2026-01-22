«Барселона» на месяц потеряла ведущего игрока из-за травмы бедра

В ноябре прошлого года у Педри была похожая травма, которую он получил в матче против мадридского «Реала» (1:2). Тогда он выбыл из строя на пять недель, но из-за перерыва на матчи сборные пропустил всего пять игр.



В этом сезоне Педри провел за «Барселону» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал восемь голевых передач.