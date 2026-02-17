Нападающий «Галатасарая»: Наша цель — победить «Ювентус»

«Этот матч очень важен и для нашей страны, и для нашего клуба. Мы готовы на все сто процентов. Если нам удастся реализовать план тренера, мы подарим болельщикам отличное зрелище. Наша цель — уйти с поля с победой. Постараемся не допустить ошибок и уйти с поля с победой. У игроков будет хорошая возможность показать себя. Надеюсь, у меня получится хорошо сыграть», — приводит слова Йылмаза пресс-служба УЕФА.