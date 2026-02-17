Ричмонд
Нападающий «Галатасарая»: Наша цель — победить «Ювентус»

Нападающий «Галатасарая» Барыш Йылмаз поделился ожиданиями перед стыковым матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба ФК "Галатасарай"

17 февраля стамбульский клуб проведет первую встречу против «Ювентуса» за право участия в ⅛ финала Лиги чемпионов. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Нападающий «Галатасарая» Барыш Йылмаз рассказал о целях команды в противостоянии с туринцами.

«Этот матч очень важен и для нашей страны, и для нашего клуба. Мы готовы на все сто процентов. Если нам удастся реализовать план тренера, мы подарим болельщикам отличное зрелище. Наша цель — уйти с поля с победой. Постараемся не допустить ошибок и уйти с поля с победой. У игроков будет хорошая возможность показать себя. Надеюсь, у меня получится хорошо сыграть», — приводит слова Йылмаза пресс-служба УЕФА.

Ранее главный тренер команды Окан Бурук отметил, что на данный момент «Галатасарай» находится в своей лучшей форме.

Второй стыковой матч состоится 25 февраля в Турине.