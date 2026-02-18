Ричмонд
«Сделали три шага назад». Тренер «Ювентуса» — о поражении в ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о разгромном поражении от турецкого «Галатасарая» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов (2:5).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Ювентус» на выезде уступил «Галатасараю». У победителей дубль на счету Ноа Ланга (49-я и 75-я минуты), еще по мячу забили Габриэл Сара (15-я минута), Давинсон Санчес (60) и Саша Боэ (86). У проигравших отличился Тен Копмейнерс (16, 32).

— Сегодня вечером мы не показали своего характера, сделали три шага назад. Мы не осознали сложность и опасность того, что делали. Если мы уступаем в качестве игры, то всегда находимся в обороне под риском. Постараемся провести правильный анализ перед ответным матчем, — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Как сообщает Opta, это поражение стало для «Ювентуса» крупнейшим в еврокубках за последние 68 лет. Туринцы пропустили пять или более голов в официальном матче под эгидой УЕФА впервые с 1 октября 1958 года. Тогда в ответной игре предварительного раунда Кубка европейских чемпионов «Ювентус» проиграл австрийскому «Винеру» со счетом 0:7.

Ответный матч пройдет в Турине 25 февраля.

Галатасарай
5:2
Первый тайм: 1:2
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
17.02.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
RAMS Park
Главные тренеры
Окан Бурук
Лучано Спаллетти
Голы
Галатасарай
Габриэл Сара
15′
Ноа Ланг
49′
Давинсон Санчес
(Габриэл Сара)
60′
Ноа Ланг
75′
Саша Боэ
(Виктор Осимхен)
86′
Ювентус
Тен Копмейнерс
16′
Тен Копмейнерс
(Уэстон Маккенни)
32′
Составы команд
Галатасарай
1
Угурджан Чакыр
7
Роланд Шоллои
45
Виктор Осимхен
6
Давинсон Санчес
34
Лукас Торрейра
8
Габриэл Сара
4
Исмаил Якобс
83′
17
Эрен Элмали
53
Барыш Йылмаз
77′
90
Уилфрид Синго
77
Ноа Ланг
83′
93
Саша Боэ
11
Юнус Акгюн
70′
10
Лерой Сане
42
Абдюлкерим Бардакджы
43′
77′
9
Мауро Икарди
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
8
Тен Копмейнерс
5
Мануэль Локателли
22
Уэстон Маккенни
6
Ллойд Келли
27
Андреа Камбьясо
18′
46′
32
Хуан Кабаль
59′
67′
19
Кефрен Тюрам
81′
21
Фабио Миретти
3
Бремер
34′
4
Федерико Гатти
7
Франсишку Консейсау
70′
18
Филип Костич
10
Кенан Йылдыз
81′
20
Лоис Опенда
Статистика
Галатасарай
Ювентус
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
9
3
Угловые
5
5
Фолы
8
18
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти