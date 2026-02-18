«Сделали три шага назад». Тренер «Ювентуса» — о поражении в ЛЧ

— Сегодня вечером мы не показали своего характера, сделали три шага назад. Мы не осознали сложность и опасность того, что делали. Если мы уступаем в качестве игры, то всегда находимся в обороне под риском. Постараемся провести правильный анализ перед ответным матчем, — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.