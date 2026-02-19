«Ситуация сложная». Сафонов — о конкуренции с Шевалье в «ПСЖ»

«Ситуация сложная. В нашей команде есть конкуренция, в том числе и на позиции вратаря. Сейчас в последних матчах чаще играю я, но это не означает, что выйду в следующем. Мне нужно продолжать работать и стараться завоевать место в основе на следующую игру», — сказал Сафонов.
Нынешний сезон в качестве первого номера «ПСЖ» начал француз Люка Шевалье, который провел 26 матчей и пропустил 28 мячей. В начале декабря Сафонов сумел вытеснить его из состава на четыре матча, после чего выбыл на пять недель из-за перелома руки. Восстановившись в конце января, Сафонов вновь вернулся в ворота парижской команды.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 26 матчей, в которых пропустил 23 мяча и десять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
«ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего «Ланса» на один балл. В субботу, 21 февраля, парижане дома сыграют против «Метца». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.
Себастьян Поконьоли
Луис Энрике
Фоларин Балогун
(Александр Головин)
1′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
18′
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
29′
Ашраф Хакими
41′
Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
67′
Витор Феррейра Витинья
22′
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
10
Александр Головин
48′
4
Йордан Тезе
25
Ваут Фас
21′
15
Ламин Камара
6
Денис Закария
29′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
70′
23
Аладжи Бамба
11
Магнес Аклиуш
58′
27
Крепин Диатта
24
Симон Адингра
70′
28
Мамаду Кулибали
9
Фоларин Балогун
83′
14
Мика Биерет
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
27′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
69′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
81′
9
Гонсалу Рамуш
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти