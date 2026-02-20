«Жозе совершил ошибку». Венсан Компани раскритиковал Моуринью

После поражения 17 февраля от «Реала» (0:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов Жозе Моуринью прокомментировал скандальную ситуацию, произошедшую на поле после гола Винисиуса. Мадридцы обвинили игрока «Бенфики» Джанлуку Престианни в проявлении расизма. Моуринью отверг такие обвинения, отметив, что символом клуба является темнокожий игрок — Эйсебиу. Также португальский специалист упрекал Винисиуса за провокационное празднование гола. Венсан Компани считает, что Моуринью был не прав.
«Жозе Моуринью критиковал Винисиуса за его манеру празднования гола, чтобы дискредитировать его действия в тот момент. Это огромная ошибка с точки зрения лидерских качеств. Моуринью упомянул имя Эйсебио. Он сказал, что игроки “Бенфика” не могут быть расистами, потому что их лучшим игроком был Эйсебио. Вы знаете, через что приходилось проходить темнокожим игрокам в 60-е годы? Он ездил вместе с Эйсебио на выездные матчи, чтобы видеть, что происходит?», — приводит слова Компани A Bola.
«Я встречался с сотней людей, которые работали с Моуринью и не слышал о нем ничего плохого. Все футболисты его любят. Я понимаю, что он борется за свой клуб, он хороший человек. Но он допустил ошибку», — добавил Компани.
Жозе Моуринью 63 года. Он возглавил «Бенфику» в сентябре 2025 года. Ранее португальский специалист возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рому» и «Фенербахче». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Моуриньо является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Винисиус Жуниор
(Килиан Мбаппе)
50′
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
25
Джанлука Престианни
78′
81′
11
Доди Лукебакио
21
Андреас Шельдеруп
74′
10
Георгий Судаков
90+2′
27
Рафа Силва
74′
20
Ричард Риос
8
Фредрик Эурснес
80′
15
Сидни Лопеш Кабрал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
87′
7
Винисиус Жуниор
51′
18
Альваро Каррерас
90′
2
Даниэль Карвахаль
6
Эдуардо Камавинга
90′
45
Тиаго Питарч
15
Арда Гюлер
86′
21
Браим Диас
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти