«Жозе совершил ошибку». Венсан Компани раскритиковал Моуринью

«Жозе Моуринью критиковал Винисиуса за его манеру празднования гола, чтобы дискредитировать его действия в тот момент. Это огромная ошибка с точки зрения лидерских качеств. Моуринью упомянул имя Эйсебио. Он сказал, что игроки “Бенфика” не могут быть расистами, потому что их лучшим игроком был Эйсебио. Вы знаете, через что приходилось проходить темнокожим игрокам в 60-е годы? Он ездил вместе с Эйсебио на выездные матчи, чтобы видеть, что происходит?», — приводит слова Компани A Bola.