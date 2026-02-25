Тренер «Байера»: Выбор между «Баварией» и «Арсеналом» бесподобен

— Мы очень рады выходу в ⅛ финала. Но сыграли недостаточно хорошо. Начиная с 25-й минуты, «Олимпиакос» почувствовал, что может что-то предпринять в атаке. Моя команда не планировала много обороняться в этом матче, но ей пришлось, и она хорошо с этим справилась. Возможно, футболистам немного не хватило энергии, которую нужно восстановить.



Выбор между «Баварией» и «Арсеналом» просто бесподобен — это две лучшие команды Европы. «Арсеналу» потребовались годы, чтобы достичь нынешнего уровня, а «Бавария» вовсе не нуждается в представлении здесь, в Германии. Нас ждет трудная задача, но мы хотим ее решить, — приводит слова Юльманна пресс-служба УЕФА.