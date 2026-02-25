Ричмонд
Тренер «Байера»: Выбор между «Баварией» и «Арсеналом» бесподобен

Главный тренер леверкузенского «Байера» Каспер Юльманн высказался о возможных соперниках клуба в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне «Байер» сыграл вничью с греческим «Олимпиакосом» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов (0:0). Первая встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:0.

— Мы очень рады выходу в ⅛ финала. Но сыграли недостаточно хорошо. Начиная с 25-й минуты, «Олимпиакос» почувствовал, что может что-то предпринять в атаке. Моя команда не планировала много обороняться в этом матче, но ей пришлось, и она хорошо с этим справилась. Возможно, футболистам немного не хватило энергии, которую нужно восстановить.

Выбор между «Баварией» и «Арсеналом» просто бесподобен — это две лучшие команды Европы. «Арсеналу» потребовались годы, чтобы достичь нынешнего уровня, а «Бавария» вовсе не нуждается в представлении здесь, в Германии. Нас ждет трудная задача, но мы хотим ее решить, — приводит слова Юльманна пресс-служба УЕФА.

«Байер» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где его соперником станет мюнхенская «Бавария» или лондонский «Арсенал». По итогам общего этапа турнира «Арсенал» занял первое место, выиграв все 8 матчей. «Бавария» расположилась на втором месте с 7 победами и одним поражением.

Жеребьевка матчей ⅛ финала турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.

Байер
0:0
Первый тайм: 0:0
Олимпиакос П
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
24.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
БайАрена
Главные тренеры
Каспер Юльманн
Хосе Луис Мендилибар
Составы команд
Байер
28
Янис Бласвих
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
8
Роберт Андрих
20
Алехандро Гримальдо
14
Патрик Шик
24
Алейкс Гарсия
21
Лукас Васкес
77′
13
Артур
7
Йонас Хофманн
73′
42
Монтрелл Калбрет
30
Ибрахим Маза
56′
19
Эрнест Поку
25
Эсекиэль Паласиос
72′
6
Эсекиэль Фернандес
Олимпиакос П
88
Константинос Тзолакис
23
Марселу де Алмейда Родиней
3
Франсиско Ортега
32
Сантьяго Эссе
45
Панайотис Рецос
5
Лоренсо Пирола
90+3′
96
Христос Музакитис
79′
16
Лоренцо Скипиони
14
Дани Гарсия
90′
70
Бруно Оньемаечи
99
Мехди Тареми
66′
9
Аюб Эль-Кааби
10
Желсон Мартинш
90′
19
Клейтон
22
Шикинью
66′
17
Андре Луис
Статистика
Байер
Олимпиакос П
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
1
1
Угловые
4
5
Фолы
6
8
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти