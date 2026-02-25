Ричмонд
Семин: Победы «Буде-Глимт» в ЛЧ уже не сенсация

Бывший наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался об игре норвежского клуба «Буде-Глимт» в этом сезоне Лиги чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Напомним, «Буде-Глимт» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух встреч трехкратного победителя турнира миланский «Интер».

По ходу общего этапа «Буде-Глимт» одержал победу над мадридским «Атлетико» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1).

— На мой взгляд, результаты «Буде-Глимт» — уже не сенсация. Это команда, которая за последнее время обыграла «Рому», «Манчестер Сити», «Атлетико» Мадрид, хорошо играла с «Тоттенхэмом». А теперь две подряд победы над «Интером». «Буде» — необычная команда, очень дисциплинированная и хорошо физически подготовленная. У них есть преимущество в виде поля — все-таки в Лиге чемпионов на синтетике играют не многие.

А еще одно преимущество «Буде-Глимт» — чемпионат, ведь Норвегия не перешла на систему «осень-весна». И сейчас, когда приходят важные матчи еврокубков, большинство команд сталкиваются с тяжелым календарем — много матчей через два на третий. За два дня до поражения от «Буде-Глимт» тот же «Ман Сити» играл в АПЛ, «Интер» тоже проводил матч в Серии А. А «Буде-Глимт» полноценно готовится, находит товарищеские игры — к матчу с «Интером» они готовились в Испании. И мы увидели их физическую готовность — суммарно они пробежали 122 километра за матч! Никто из Лиги чемпионов за последние время такого не проделывал, это громадный показатель. Поэтому «Буде-Глимт» успевал и атаковать, и обороняться большими силами. Для меня победа норвежцев над «Интером» закономерна.

Тем более что там есть игроки высочайшего уровня. Хайкин — лидер команды, который выручает даже в безнадежных ситуациях. Есть капитан команды Берг, руководящий всей игрой, великолепные нападающие. Мы увидели растерянный «Интер», у них совсем не было сил, хоть по составу они и сильнее. «Манчестер Сити» дважды обыграть — чересчур сложно, а пройти «Спортинг» — вполне реально для «Буде-Глимт», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Соперником «Буде-Глимт» станет «Манчестер Сити» или «Спортинг». Жеребьевка матчей ⅛ финала турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.

Интер
1:2
Первый тайм: 0:0
Буде-Глимт
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
24.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Хьетиль Кнутсен
Голы
Интер
Алессандро Бастони
(Анж-Йоан Бонни)
76′
Буде-Глимт
Йенс Петтер Хауге
58′
Хокун Эвьен
(Йенс Петтер Хауге)
72′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
25
Мануэль Аканджи
23
Николо Барелла
94
Франческо Эспозито
9
Маркус Тюрам
31
Янн Биссек
81′
2
Дензел Дюмфрис
11
Луис Энрике
62′
8
Петар Сучич
32
Федерико Димарко
81′
30
Карлос Аугусту
7
Петр Зелиньски
62′
17
Анди Диуф
16
Давиде Фраттези
62′
14
Анж-Йоан Бонни
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
19
Сондре Брунстад Фет
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
6
Юстейн Гундерсен
67′
15
Фредрик Бьеркан
85′
5
Хайтам Алеесами
26
Хокун Эвьен
82′
14
Ульрик Сальтнес
9
Каспер Хег
77′
21
Андреас Хельмерсен
11
Оле Дидрик Бломберг
77′
25
Исак Дюбвик Мяяття
Статистика
Интер
Буде-Глимт
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
30
7
Удары в створ
7
5
Угловые
16
1
Фолы
11
9
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти