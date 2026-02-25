УЕФА отклонил апелляцию «Бенфики» на дисквалификацию Престианни

17 февраля первый из двух стыковых матчей за право участия в ⅛ финала Лиги чемпионов прошел в Лиссабоне и завершился победой «Реала» со счетом 1:0. Винисиус, автор единственного гола в той встрече, обвинил Джанлуку Престианни в оскорблении на расовой почве.
Аргентинец отрицает все обвинения. Однако Комитет УЕФА по этике, контролю и дисциплине принял решение отстранить аргентинского полузащитника португальской «Бенфики» Джанлуку Престианни от ответного матча. Лиссабонский клуб направил апелляцию на данное решение УЕФА.
«Апелляция, поданная “Бенфикой”, отклонена. Вследствие этого решение Контрольно-этического и дисциплинарного органа УЕФА от 23 февраля 2026 года остается в силе. Джанлука Престианни остается временно отстраненным и пропустит следующий матч клубных соревнований УЕФА, в котором он иначе имел бы право принять участие», — говорится в заявлении УЕФА.
Ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля в Мадриде. Начало — в 23 часа по московскому времени.