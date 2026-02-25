Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Товары для спорта
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.84
П2
3.16
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.05
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.28
П2
6.42
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.40
П2
4.83
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2

УЕФА отклонил апелляцию «Бенфики» на дисквалификацию Престианни

УЕФА отклонил апелляцию «Бенфики» на дисквалификацию Джанлуки Престианни. Аргентинский вингер пропустит сегодняшний матч против «Реала».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

17 февраля первый из двух стыковых матчей за право участия в ⅛ финала Лиги чемпионов прошел в Лиссабоне и завершился победой «Реала» со счетом 1:0. Винисиус, автор единственного гола в той встрече, обвинил Джанлуку Престианни в оскорблении на расовой почве.

Аргентинец отрицает все обвинения. Однако Комитет УЕФА по этике, контролю и дисциплине принял решение отстранить аргентинского полузащитника португальской «Бенфики» Джанлуку Престианни от ответного матча. Лиссабонский клуб направил апелляцию на данное решение УЕФА.

«Апелляция, поданная “Бенфикой”, отклонена. Вследствие этого решение Контрольно-этического и дисциплинарного органа УЕФА от 23 февраля 2026 года остается в силе. Джанлука Престианни остается временно отстраненным и пропустит следующий матч клубных соревнований УЕФА, в котором он иначе имел бы право принять участие», — говорится в заявлении УЕФА.

Ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля в Мадриде. Начало — в 23 часа по московскому времени.

Футбол. Лига чемпионов
25.02
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.40
П2
4.83