УЕФА отклонил апелляцию «Бенфики» на дисквалификацию Престианни

17 февраля первый из двух стыковых матчей за право участия в ⅛ финала Лиги чемпионов прошел в Лиссабоне и завершился победой «Реала» со счетом 1:0. Винисиус, автор единственного гола в той встрече, обвинил Джанлуку Престианни в оскорблении на расовой почве.