Моуринью смотрел матч «Бенфики» из клубного автобуса на парковке

Напомним, Моуринью получил красную карточку в концовке первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом», который прошел 17 февраля (0:1). Позднее Моуринью прокомментировал скандальную ситуацию, произошедшую на поле после гола Винисиуса. Мадридцы обвинили игрока «Бенфики» Джанлуку Престианни в проявлении расизма. Моуринью отверг такие обвинения, отметив, что символом клуба является темнокожий игрок — Эйсебиу. Также португальский специалист упрекал Винисиуса за провокационное празднование гола.