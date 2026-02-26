Моуринью смотрел матч «Бенфики» из клубного автобуса на парковке

Накануне «Бенфика» на выезде уступила «Реалу» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов (1:2).
Как сообщает El Chiringuito TV, 63-летний португальский специалист наблюдал за игрой при помощи планшета, находясь в клубном автобусе на парковке стадиона «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» подготовил для Моуринью пресс-зону, и журналисты ждали его в ней, однако португалец не воспользовался этой устугой.
Напомним, Моуринью получил красную карточку в концовке первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом», который прошел 17 февраля (0:1). Позднее Моуринью прокомментировал скандальную ситуацию, произошедшую на поле после гола Винисиуса. Мадридцы обвинили игрока «Бенфики» Джанлуку Престианни в проявлении расизма. Моуринью отверг такие обвинения, отметив, что символом клуба является темнокожий игрок — Эйсебиу. Также португальский специалист упрекал Винисиуса за провокационное празднование гола.
Мадридский «Реал» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов. Его соперником станет португальский «Спортинг» или английский «Манчестер Сити». Жеребьевка матчей этой стадии турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
