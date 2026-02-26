Ричмонд
«Мне хочется плакать». Капитан «Ювентуса» — о вылете из ЛЧ

Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал вылет команды из розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В первом матче туринцы на выезде разгромно проиграли «Галатасараю» (1:4), однако в ответной встрече сумели отыграть три мяча, два из них забив в меньшинстве. В дополнительное время стамбульцы забили два мяча и одержали победу по сумме двух встреч — 7:5.

«Честно говоря, мне хочется плакать, мы действительно верили. Мы вложили в эту игру душу и сердце, отдали даже больше. Произошедшее в первом матче все осложнило, но сегодня я хочу от всего сердца поблагодарить всех. Атмосфера на стадионе была невероятной, такие вечера остаются в памяти. Мы впитали всю эту энергию.

Мы отдали все силы. Я всегда прошу игроков делать это, и сегодня мы действительно это сделали, и это то, что мы должны взять с собой в будущее. Это тот “Ювентус”, который мы хотели видеть, тот, которым мы всегда должны быть. Мы должны всегда стараться играть на таком уровне. Мы на правильном пути и не должны терять веру», — сказал Локателли после матча.

«Ювентус» не выходил в ⅛ финала Лиги чемпионов с сезона-2021/22, когда он на этой стадии вылетел от «Вильярреала» (1:1, 0:3).

«Галатасарай» пробился в ⅛ финала впервые с сезона-2013/14. На этой стадии стамбульский клуб сыграет с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».

Жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля.

Ювентус
3:2
Основное время: 3:0 (1:0)
ДВ
Галатасарай
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
25.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Окан Бурук
Голы
Ювентус
Мануэль Локателли
37′
Федерико Гатти
70′
Уэстон Маккенни
(Тен Копмейнерс)
82′
Галатасарай
Виктор Осимхен
(Барыш Йылмаз)
105+1′
Барыш Йылмаз
(Уилфрид Синго)
119′
Составы команд
Ювентус
1
Маттиа Перин
22
Уэстон Маккенни
8
Тен Копмейнерс
6
Ллойд Келли
25′
48′
4
Федерико Гатти
15
Пьер Калюлю
109′
18
Филип Костич
19
Кефрен Тюрам
77′
17
Василие Аджич
5
Мануэль Локателли
109′
20
Лоис Опенда
30
Джонатан Дэвид
67′
11
Эдон Жегрова
7
Франсишку Консейсау
67′
13
Жереми Бога
10
Кенан Йылдыз
31′
103′
21
Фабио Миретти
Галатасарай
1
Угурджан Чакыр
111′
53
Барыш Йылмаз
45
Виктор Осимхен
14′
6
Давинсон Санчес
42
Абдюлкерим Бардакджы
7
Роланд Шоллои
33′
59′
93
Саша Боэ
4
Исмаил Якобс
87′
17
Эрен Элмали
77
Ноа Ланг
59′
10
Лерой Сане
8
Габриэл Сара
60′
71′
20
Илкай Гюндоган
34
Лукас Торрейра
103′
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
87′
9
Мауро Икарди
Статистика
Ювентус
Галатасарай
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
28
17
Удары в створ
8
8
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
9
4
Фолы
17
14
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
