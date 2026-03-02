Моуринью пообещал выгнать Престианни, если его вина подтвердится

— Если мой игрок не уважает эти принципы, которые являются моими и «Бенфики» тоже, тогда карьера этого игрока с тренером по имени Жозе Моуринью и в клубе под названием «Бенфика» подойдет к концу. Я не ученый, но я и не невежда. Презумпция невиновности — это право человека, не так ли? Я остаюсь при своем мнении. Если игрок действительно виновен, я никогда не буду смотреть на него так, как смотрел раньше, и со мной для него все кончено. Но я должен поставить перед этим много «если», — сказал Моуринью.