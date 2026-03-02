Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:00
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.30
П2
1.45
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.61
П2
5.57
Футбол. Италия
20:30
Пиза
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.44
П2
1.95
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.16
П2
2.45
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Лион
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2

Моуринью пообещал выгнать Престианни, если его вина подтвердится

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о расистском скандале с участием аргентинского вингера команды Джанлуки Престианни. Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1) бразильский вингер мадридцев Винисиус Жуниор обратился к судье и заявил, что Престианни оскорбил его, назвав обезьяной. Аргентинец заявил, что не оскорблял Винисиуса на расовой почве, однако определить достоверность этих слов затруднительно из-за того, что игрок прикрывал рот рукой. Несмотря на это, Престианни получил дисквалификацию на ответный матч.

— Если мой игрок не уважает эти принципы, которые являются моими и «Бенфики» тоже, тогда карьера этого игрока с тренером по имени Жозе Моуринью и в клубе под названием «Бенфика» подойдет к концу. Я не ученый, но я и не невежда. Презумпция невиновности — это право человека, не так ли? Я остаюсь при своем мнении. Если игрок действительно виновен, я никогда не буду смотреть на него так, как смотрел раньше, и со мной для него все кончено. Но я должен поставить перед этим много «если», — сказал Моуринью.

Престианни перешел в «Бенфику» зимой 2024 года из «Велес Сарсфилда» за девять миллионов евро. За два года 20-летний аргентинец провел за португальский клуб 45 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с «орлами» рассчитан до лета 2029 года.