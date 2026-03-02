Моуринью пообещал выгнать Престианни, если его вина подтвердится

В первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1) бразильский вингер мадридцев Винисиус Жуниор обратился к судье и заявил, что Престианни оскорбил его, назвав обезьяной. Аргентинец заявил, что не оскорблял Винисиуса на расовой почве, однако определить достоверность этих слов затруднительно из-за того, что игрок прикрывал рот рукой. Несмотря на это, Престианни получил дисквалификацию на ответный матч.
— Если мой игрок не уважает эти принципы, которые являются моими и «Бенфики» тоже, тогда карьера этого игрока с тренером по имени Жозе Моуринью и в клубе под названием «Бенфика» подойдет к концу. Я не ученый, но я и не невежда. Презумпция невиновности — это право человека, не так ли? Я остаюсь при своем мнении. Если игрок действительно виновен, я никогда не буду смотреть на него так, как смотрел раньше, и со мной для него все кончено. Но я должен поставить перед этим много «если», — сказал Моуринью.
Престианни перешел в «Бенфику» зимой 2024 года из «Велес Сарсфилда» за девять миллионов евро. За два года 20-летний аргентинец провел за португальский клуб 45 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с «орлами» рассчитан до лета 2029 года.