Арне Слот: «Ливерпуль» был очень хорош, но так и не забил

«Это какое-то плохое дежавю. Счет такой же, как и три месяца назад, но в этот раз “Ливерпуль” мог забить намного больше соперника. Мы создали немало моментов, но в итоге ни разу не забили. В первые 15 минут “Ливерпуль” был очень хорош, но гола так и не случилось. В Стамбуле очень сложный стадион. И для приезжих команд, и для их тренеров. Здесь сложно собраться, сложно коммуницировать с игроками. “Галатасараю” очень повезло с такой атмосферой домашних матчей.



Теперь нас ждет ответный матч против “Галатасарая” на домашнем поле. У нас фантастические болельщики, которые всегда придают нам сил. Они покажут это на “Энфилде”, станут нашей движимой силой», — сказал Слот после матча.