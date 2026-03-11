Арне Слот: «Ливерпуль» был очень хорош, но так и не забил

Единственный гол на седьмой минуте забил полузащитник стамбульской команды Марио Лемина.
«Это какое-то плохое дежавю. Счет такой же, как и три месяца назад, но в этот раз “Ливерпуль” мог забить намного больше соперника. Мы создали немало моментов, но в итоге ни разу не забили. В первые 15 минут “Ливерпуль” был очень хорош, но гола так и не случилось. В Стамбуле очень сложный стадион. И для приезжих команд, и для их тренеров. Здесь сложно собраться, сложно коммуницировать с игроками. “Галатасараю” очень повезло с такой атмосферой домашних матчей.
Теперь нас ждет ответный матч против “Галатасарая” на домашнем поле. У нас фантастические болельщики, которые всегда придают нам сил. Они покажут это на “Энфилде”, станут нашей движимой силой», — сказал Слот после матча.
Ранее «Ливерпуль» и «Галатасарай» встречались друг с другом в Стамбуле на общем этапе Лиги чемпионов. Сентябрьский матч закончился победой турецкой команды с аналогичным счетом благодаря голу Виктора Осимхена в начале встречи.
Ответная встреча пройдет в среду, 18 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало матча — 23:00 по московскому времени.
Окан Бурук
Арне Слот
Марио Лемина
(Виктор Осимхен)
7′
1
Угурджан Чакыр
90
Уилфрид Синго
4
Исмаил Якобс
45
Виктор Осимхен
6
Давинсон Санчес
90′
42
Абдюлкерим Бардакджы
53
Барыш Йылмаз
90′
17
Эрен Элмали
77
Ноа Ланг
77′
7
Роланд Шоллои
8
Габриэл Сара
87′
93
Саша Боэ
34
Лукас Торрейра
90′
20
Илкай Гюндоган
99
Марио Лемина
77′
11
Юнус Акгюн
25
Георгий Мамардашвили
2
Джо Гомес
8
Доминик Собослаи
90+5′
22
Юго Экитике
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
55′
38
Райан Гравенберх
88′
10
Алексис Макаллистер
6
Милош Керкез
33′
60′
26
Эндрю Робертсон
11
Мохамед Салах
60′
30
Джереми Фримпонг
7
Флориан Вирц
73′
18
Коди Гакпо
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти