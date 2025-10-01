Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Футболисты «Ливерпуля» проиграли «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Источник: Reuters

СТАМБУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Турецкий «Галатасарай» дома со счетом 1:0 обыграл английский «Ливерпуль» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Стамбуле.

В составе победителей гол забил Виктор Осимхен (16-я минута, с пенальти).

На 56-й минуте вместо получившего травму бразильца Алиссона на поле вышел грузинский голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили. Игрок проводит дебютный сезон за «Ливерпуль», куда он перешел из испанской «Валенсии». Матч с «Галатасараем» стал для Мамардашвили первым в Лиге чемпионов.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 2-й тур, 30.09.2025, 22:00
Галатасарай
1
Ливерпуль
0

В первом туре «Ливерпуль» дома со счетом 3:2 обыграл испанский «Атлетико», «Галатасарай» на выезде уступил германскому «Айнтрахту» из Франкфурта-на-Майне (1:5). В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Айнтрахтом» 22 октября, «Галатасарай» в этот же день примет норвежский «Будё-Глимт».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Другие результаты дня

В других матчах игрового дня итальянская «Аталанта» дома со счетом 2:1 победила бельгийский «Брюгге» (2:1), испанский «Атлетико» на своем поле разгромил «Айнтрахт» (5:1), итальянский «Интер» в Милане переиграл чешскую «Славию» (3:0). Французский «Марсель» на домашнем стадионе разгромил нидерландский «Аякс» (4:0), германская «Бавария» в гостях крупно переиграла кипрский «Пафос» (5:1). Английский «Челси» в Лондоне минимально переиграл португальскую «Бенфику» (1:0).