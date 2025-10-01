Футболисты «Ливерпуля» проиграли «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов

СТАМБУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Турецкий «Галатасарай» дома со счетом 1:0 обыграл английский «Ливерпуль» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Стамбуле.
В составе победителей гол забил Виктор Осимхен (16-я минута, с пенальти).
На 56-й минуте вместо получившего травму бразильца Алиссона на поле вышел грузинский голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили. Игрок проводит дебютный сезон за «Ливерпуль», куда он перешел из испанской «Валенсии». Матч с «Галатасараем» стал для Мамардашвили первым в Лиге чемпионов.
В первом туре «Ливерпуль» дома со счетом 3:2 обыграл испанский «Атлетико», «Галатасарай» на выезде уступил германскому «Айнтрахту» из Франкфурта-на-Майне (1:5). В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Айнтрахтом» 22 октября, «Галатасарай» в этот же день примет норвежский «Будё-Глимт».
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Другие результаты дня
В других матчах игрового дня итальянская «Аталанта» дома со счетом 2:1 победила бельгийский «Брюгге» (2:1), испанский «Атлетико» на своем поле разгромил «Айнтрахт» (5:1), итальянский «Интер» в Милане переиграл чешскую «Славию» (3:0). Французский «Марсель» на домашнем стадионе разгромил нидерландский «Аякс» (4:0), германская «Бавария» в гостях крупно переиграла кипрский «Пафос» (5:1). Английский «Челси» в Лондоне минимально переиграл португальскую «Бенфику» (1:0).