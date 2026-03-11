Де Хеа поддержал замененного на 17-й минуте вратаря «Тоттенхэма»

Кински перешел в «Тоттенхэм» в январе 2025 года из пражской «Славии» за 16,5 млн евро. Он провел за английский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча и четырежды сыграл на ноль. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2029 года.