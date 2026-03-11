Де Хеа поддержал замененного на 17-й минуте вратаря «Тоттенхэма»

22-летний чех проводил свой дебютный матч в Лиге чемпионов и стал первым вратарем в истории турнира, пропустившим три гола за первые 15 минут матча плей-офф. На 17-й минуте Кински был заменен на итальянца Гульельмо Викарио, который является основным вратарем «шпор» в этом сезоне.
«Кто не был вратарем, не знает, насколько сложно играть на этой позиции. Держи голову выше, и у тебя все получится», — написал де Хеа в соцсетях.
Кински перешел в «Тоттенхэм» в январе 2025 года из пражской «Славии» за 16,5 млн евро. Он провел за английский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча и четырежды сыграл на ноль. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Антонин Кински является сыном бывшего вратаря сборной Чехии Антонина Кински-старшего, выступавшего с 2004 по 2010 год в РПЛ за подмосковный «Сатурн».
Ответная встреча пройдет в среду, 18 марта, в Лондоне. Начало матча — 23:00 по московскому времени.
Диего Симеоне
Игор Тудор
Маркос Льоренте
(Хулиан Альварес)
6′
Антуан Гризманн
14′
Хулиан Альварес
15′
Робен Ле Норман
22′
Хулиан Альварес
(Антуан Гризманн)
55′
Педро Порро
(Ришарлисон)
26′
Доминик Соланке
(Педро Порро)
76′
13
Ян Облак
18
Марк Пубиль
3
Маттео Руджери
20
Джулиано Симеоне
24
Робен Ле Норман
17
Давид Ганцко
5
Джонни Кардозо
22
Адемола Лукман
69′
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
69′
9
Александр Серлот
7
Антуан Гризманн
81′
6
Коке
19
Хулиан Альварес
73′
23
Николас Гонсалес
4
Кевин Дансо
80′
37
Микки ван де Вен
17
Кристиан Ромеро
85′
23
Педро Порро
14
Арчи Грэй
62′
29
Пап Метар Сарр
31
Антонин Кински
17′
1
Гульельмо Викарио
24
Джед Спенс
4′
83′
7
Хави Симонс
9
Ришарлисон
60′
68′
6
Жоау Пальинья
39
Рандаль Коло Муани
46′
22
Конор Галлахер
11
Матис Тель
46′
19
Доминик Соланке
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти