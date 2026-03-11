Симеоне: в ответном матче с «Тоттенхэмом» придется страдать

К 15-й минуте матча мадридцы вели со счетом 3:0 после двух результативных ошибок вратаря гостей Антонина Кински. В итоге «матрасники» одержали крупнейшую победу в плей-офф Лиги чемпионов в своей истории.
«Мы заставили события развиваться в нашу пользу, и они развивались. В первом тайме мы могли действовать более решительно. В случае с голом, который нам забили, мы могли бы отыграть лучше в обороне. Во втором тайме Облак не позволил сделать счет счет 4:2, а Хулиан Альварес забил пятый. Важная победа над серьезным соперником в Англии. В ответном матче придется страдать, как и в любом выездном матче в еврокубках. В целом команда провела хороший матч, а в начале игры активно создавала моменты. Победа могла быть и более крупной.
Игра Кински сегодня? Я никогда не видел столь ранней замены вратаря, не на профессиональном уровне. Это не моя проблема, это их проблема, их тренера, их вратаря. Я не комментирую решения других людей», — сказал Симеоне после матча.
Ответная встреча пройдет в среду, 18 марта, в Лондоне. Начало матча — 23:00 по московскому времени.
Диего Симеоне
Игор Тудор
Маркос Льоренте
(Хулиан Альварес)
6′
Антуан Гризманн
14′
Хулиан Альварес
15′
Робен Ле Норман
22′
Хулиан Альварес
(Антуан Гризманн)
55′
Педро Порро
(Ришарлисон)
26′
Доминик Соланке
(Педро Порро)
76′
13
Ян Облак
18
Марк Пубиль
3
Маттео Руджери
20
Джулиано Симеоне
24
Робен Ле Норман
17
Давид Ганцко
5
Джонни Кардозо
22
Адемола Лукман
69′
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
69′
9
Александр Серлот
7
Антуан Гризманн
81′
6
Коке
19
Хулиан Альварес
73′
23
Николас Гонсалес
4
Кевин Дансо
80′
37
Микки ван де Вен
17
Кристиан Ромеро
85′
23
Педро Порро
14
Арчи Грэй
62′
29
Пап Метар Сарр
31
Антонин Кински
17′
1
Гульельмо Викарио
24
Джед Спенс
4′
83′
7
Хави Симонс
9
Ришарлисон
60′
68′
6
Жоау Пальинья
39
Рандаль Коло Муани
46′
22
Конор Галлахер
11
Матис Тель
46′
19
Доминик Соланке
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти