Симеоне: в ответном матче с «Тоттенхэмом» придется страдать

«Мы заставили события развиваться в нашу пользу, и они развивались. В первом тайме мы могли действовать более решительно. В случае с голом, который нам забили, мы могли бы отыграть лучше в обороне. Во втором тайме Облак не позволил сделать счет счет 4:2, а Хулиан Альварес забил пятый. Важная победа над серьезным соперником в Англии. В ответном матче придется страдать, как и в любом выездном матче в еврокубках. В целом команда провела хороший матч, а в начале игры активно создавала моменты. Победа могла быть и более крупной.



Игра Кински сегодня? Я никогда не видел столь ранней замены вратаря, не на профессиональном уровне. Это не моя проблема, это их проблема, их тренера, их вратаря. Я не комментирую решения других людей», — сказал Симеоне после матча.