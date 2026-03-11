Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.50
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.76
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.81
П2
2.04
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2

Симеоне: в ответном матче с «Тоттенхэмом» придется страдать

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (5:2) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

К 15-й минуте матча мадридцы вели со счетом 3:0 после двух результативных ошибок вратаря гостей Антонина Кински. В итоге «матрасники» одержали крупнейшую победу в плей-офф Лиги чемпионов в своей истории.

«Мы заставили события развиваться в нашу пользу, и они развивались. В первом тайме мы могли действовать более решительно. В случае с голом, который нам забили, мы могли бы отыграть лучше в обороне. Во втором тайме Облак не позволил сделать счет счет 4:2, а Хулиан Альварес забил пятый. Важная победа над серьезным соперником в Англии. В ответном матче придется страдать, как и в любом выездном матче в еврокубках. В целом команда провела хороший матч, а в начале игры активно создавала моменты. Победа могла быть и более крупной.

Игра Кински сегодня? Я никогда не видел столь ранней замены вратаря, не на профессиональном уровне. Это не моя проблема, это их проблема, их тренера, их вратаря. Я не комментирую решения других людей», — сказал Симеоне после матча.

Ответная встреча пройдет в среду, 18 марта, в Лондоне. Начало матча — 23:00 по московскому времени.

Атлетико
5:2
Первый тайм: 4:1
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
10.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Игор Тудор
Голы
Атлетико
Маркос Льоренте
(Хулиан Альварес)
6′
Антуан Гризманн
14′
Хулиан Альварес
15′
Робен Ле Норман
22′
Хулиан Альварес
(Антуан Гризманн)
55′
Тоттенхэм Хотспур
Педро Порро
(Ришарлисон)
26′
Доминик Соланке
(Педро Порро)
76′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
18
Марк Пубиль
3
Маттео Руджери
20
Джулиано Симеоне
24
Робен Ле Норман
17
Давид Ганцко
5
Джонни Кардозо
22
Адемола Лукман
69′
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
69′
9
Александр Серлот
7
Антуан Гризманн
81′
6
Коке
19
Хулиан Альварес
73′
23
Николас Гонсалес
Тоттенхэм Хотспур
4
Кевин Дансо
80′
37
Микки ван де Вен
17
Кристиан Ромеро
85′
23
Педро Порро
14
Арчи Грэй
62′
29
Пап Метар Сарр
31
Антонин Кински
17′
1
Гульельмо Викарио
24
Джед Спенс
4′
83′
7
Хави Симонс
9
Ришарлисон
60′
68′
6
Жоау Пальинья
39
Рандаль Коло Муани
46′
22
Конор Галлахер
11
Матис Тель
46′
19
Доминик Соланке
Статистика
Атлетико
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
7
5
Угловые
4
2
Фолы
15
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти