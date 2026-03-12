Куртуа побил вратарский рекорд Лиги чемпионов по голевым пасам

33-летний бельгиец выступил ассистентом в первом голе в матче ⅛ финала против «Манчестер Сити» (3:0). Куртуа сделал длинную передачу от своих ворот на правый фланг, после которой полузащитник мадридцев Федерико Вальверде убежал от защитника «горожан» Нико О'Райли и переиграл вратаря Джанлуиджи Доннарумму.
Для Куртуа это третья голевая передача в матчах Лиги чемпионов, благодаря чему он обошел немца Оливера Кана и испанца Хосе Франсиско Молину, став лидером по этому показателю среди вратарей.
Ранее Куртуа отметился голевой передачей в выездном матче общего этапа Лиги чемпионов против «Кайрата» (5:0).
Куртуа выступает за «Реал» с 2018 года. Всего на его счету 327 матчей, в которых он пропустил 319 мячей и 128 раз отыграл на ноль. Его контракт с «королевским клубом» рассчитан до лета 2027 года.
Ответный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет во вторник, 17 марта, в Англии. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.
Альваро Арбелоа
Хосеп Гвардиола
Федерико Вальверде
(Тибо Куртуа)
20′
Федерико Вальверде
27′
Федерико Вальверде
(Браим Диас)
42′
Винисиус Жуниор
58′
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
83′
2
Даниэль Карвахаль
23
Ферлан Менди
46′
20
Франсиско Гарсия
15
Арда Гюлер
70′
6
Эдуардо Камавинга
45
Тиаго Питарч
76′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
76′
37
Мануэль Анхель
25
Джанлуиджи Доннарумма
57′
45
Абдукодир Хусанов
33
Нико О`Райли
11
Жереми Доку
16
Родри
3
Рубен Диаш
15
Марк Гехи
26
Савио
46′
4
Тиджани Рейндерс
20
Бернарду Силва
70′
21
Райан Аит Нури
82′
42
Антуан Семеньо
70′
10
Райан Шерки
9
Эрлинг Холанн
82′
7
Омар Мармуш
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти