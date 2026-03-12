Луис Энрике похвалил Сафонова за игру ногами в матче с «Челси»

27-летний россиянин отразил три удара в створ своих ворот из четырех.
«Мы играем высокой линией обороны и довольно много владеем мячом. Матвей очень хорош с мячом. Как и другие игроки, он должен хорошо владеть им, это его работа как голкипера. И он демонстрирует очень высокий уровень в этом компоненте. Я рад выступлению каждого сегодня», — сказал Энрике после матча.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Он провел за парижский клуб 31 матч, в которых пропустил 30 мячей и 12 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
За полтора года в «ПСЖ» Сафонов завоевал шесть трофеев: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Челси» пройдет во вторник, 17 марта, в Лондоне. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.