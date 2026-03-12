Экс-вратарь «ПСЖ»: сейв Сафонова изменил ход игры с «Челси»

27-летний россиянин отразил три удара в створ своих ворот из пяти.
«Хорошая игра, хотя я считаю, что он мог бы сыграть лучше при первом голе “Челси”. Низкие оценки за матч? Он получил пять баллов, что является очень нейтральной оценкой. И, несмотря на первый гол, через несколько минут он сделал фантастический сейв, сразу после которого “ПСЖ” забил второй гол. Для меня именно этот момент изменил ход игры», — сказал Алонзо.
На 39-й минуте при счете 1:1 Сафонов парировал удар полузащитника «Челси» Коула Палмера, после чего парижане убежали в контратаку, завершившуюся голом Усмана Дембеле.
Алонзо выступал за «ПСЖ» с 2001 по 2008 год. Он провел за клуб 101 матч, в которых пропустил 91 мяч и 39 раз сыграл на ноль. Также Алонзо поиграл за «Ниццу», «Марсель», «Сент-Этьен» и «Нант».
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Он провел за парижский клуб 31 матч, в которых пропустил 30 мячей и 12 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
За полтора года в «ПСЖ» Сафонов завоевал шесть трофеев: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Челси» пройдет во вторник, 17 марта, в Лондоне. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.