«ПСЖ» Сафонова прибил «Челси», а «Реал» уничтожил «Сити». Такая любимая ЛЧ!

Но пролетело девять лет, и «синие» взяли реванш. И это было очень больно. В прошлом году «ПСЖ» штамповал победы как на внутренней арене (ставшее обыденным золото чемпионата плюс Кубок и Суперкубок Франции), так и на внешней (исторический первый триумф в ЛЧ и последовавший затем Суперкубок УЕФА). Но всего один трофей не покорился парням Луиса Энрике: летом на клубном чемпионате мира в США лучшему клубу Европы в финале щелкнул по носу «Челси», неожиданно забивший три безответных мяча покидавшему «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.