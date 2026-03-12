Ричмонд
«ПСЖ» Сафонова прибил «Челси», а «Реал» уничтожил «Сити». Такая любимая ЛЧ!

«ПСЖ» со счетом 5:2 победил «Челси» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, уверенно победил английский «Челси» и практически гарантировал себе участие в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Автор РИА Новости Спорт с восхищением рассказывает об этом и других матчах среды в главном клубном турнире Старого Света.

Ремейк финала клубного ЧМ

Французские чемпионы и лондонцы встречаются нечасто, но это всегда искрометно. И с забавными совпадениями: в 2015 и 2016 годах команды бились в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов, и оба раза «ПСЖ» оказался сильнее. Сначала помог гостевой гол, а затем на руку Златану Ибрагимовичу и компании сыграли две победы с одинаковым счетом 2:1. Нынешний капитан парижан Маркиньос во всех тех встречах был в основе.

Но пролетело девять лет, и «синие» взяли реванш. И это было очень больно. В прошлом году «ПСЖ» штамповал победы как на внутренней арене (ставшее обыденным золото чемпионата плюс Кубок и Суперкубок Франции), так и на внешней (исторический первый триумф в ЛЧ и последовавший затем Суперкубок УЕФА). Но всего один трофей не покорился парням Луиса Энрике: летом на клубном чемпионате мира в США лучшему клубу Европы в финале щелкнул по носу «Челси», неожиданно забивший три безответных мяча покидавшему «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.

Источник: Reuters

Спустя полгода — новая битва

И снова ⅛ финала ЛЧ. Правда, Энцо Мареска уже уволен с поста главного тренера «Челси» (его место занял малоизвестный до января 2026-го Лиам Росеньор), а первым номером «ПСЖ» стал наш Матвей Сафонов. Для воспитанника «Краснодара» это десятый матч кряду в стартовом составе парижан.

И опять получилось круто! Семь забитых мячей, постоянные перехваты инициативы, отменные голы, потасовка в концовке. Но — что не совсем круто — умершая интрига. «Челси» сегодня был слабее, и даже при небывалом везении и сумасшедшей поддержке родных трибун «синим» вряд ли по силам выбить действующего победителя еврокубка на следующей неделе.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 11.03.2026, 23:00
ПСЖ
5
Челси
2

Хотя проигрывать лондонцы совсем не хотели. Открыл счет «ПСЖ» после неберущегося удара Брадли Барколя под перекладину, но гости отыгрались. Мало Гюсто пробил низом, и Матвей не успел сгруппироваться. Дальше обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле размотал защитника и положил в дальний угол — 2:1 к перерыву. И 2:2 на 57-й минуте! Чемпион мира Энцо Фернандес остался один в центре штрафной и просто расстрелял Сафонова.

Была бы справедливым исходом ничья? Возможно, но Витинья посчитал иначе. Португалец получил пас от Хвичи Кварацхелии и красиво перебросил вышедшего из ворот вратаря Филипа Йоргенсена. Который, пожалуй, плохо сыграл в этом эпизоде… Однако в четвертом голе-красавце и пятом мяче Хвичи никакой вины голкипера не было. «Челси» деклассирован грузинской звездой!

Что по итогу? Яркая победа «ПСЖ» и ставший куда проще выезд на «Стэмфорд Бридж» через неделю.

Источник: Reuters

Клубы АПЛ проваливаются в ЛЧ

«Реал» прибил Хосепа Гвардиолу. В первом тайме против «Манчестер Сити» хозяева уже решили все вопросы: Федерико Вальверде оформил хет-трик за 22 минуты!

Источник: Reuters

Как сообщает портал Opta, в среду уругвайский полузащитник забил столько же голов, сколько за предыдущие 75 матчей в ЛЧ. Могло быть и четыре, но Винисиус Жуниор не реализовал пенальти — спасибо Доннарумме, что счет так и остался 3:0.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 11.03.2026, 23:00
Реал
3
Манчестер Сити
0

«Арсенал» чуть не проиграл. Лидер Английской премьер-лиги (АПЛ) стал лучшим на общем этапе нынешнего сезона ЛЧ, не потерпев ни одного поражения. В Леверкузене впечатляющая серия команды Микеля Артеты чуть не прервалась: на старте второго тайма немцы открыли счет благодаря удару головой Роберта Андриха, однако в концовке экс-футболист «Байера» Кай Хаверц с одиннадцатиметровой отметки сравнял. Все еще непобежденные!

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 11.03.2026, 20:45
Байер
1
Арсенал
1

Главное открытие сезона ЛЧ продолжает разрывать. Норвежский «Будё-Глимт» снес в стыках миланский «Интер» и получил в соперники «Спортинг». Снова победа! Пока хоронить португальцев не будем, однако отметим: после 0:3 на выезде спастись в Лиссабоне будет очень непросто.

Источник: Reuters

Кстати, вечер для российского футбола получился историческим, ведь впервые в истории два наших голкипера сыграли в плей-офф Лиги чемпионов в один день: о Сафонове мы уже сказали — упомянем и Никиту Хайкина, который сохранил в неприкосновенности ворота норвежского клуба.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 11.03.2026, 23:00
Буде-Глимт
3
Спортинг
0

Кому досталось накануне?

Самый интересный матч прошел в Мадриде, где местный «Атлетико» испепелил английский «Тоттенхэм», забив к 22-й минуте четыре мяча. Матч в итоге завершился со счетом 5:2, однако вряд ли в Лондоне у «шпор» получится отыграться… Кстати, главным антигероем встречи стал сын бывшего вратаря «Сатурна» Антонина Кински, который дебютировал в ЛЧ и после двух результативных ошибок был заменен уже на 17-й минуте.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 10.03.2026, 23:00
Атлетико
5
Тоттенхэм Хотспур
2

Еще меньше шансов перед ответной встречей у итальянской «Аталанты». Точнее, шансов вообще нет: команда из Бергамо была разгромлена «Баварией» (1:6) и теперь полетит в Мюнхен с задачей сохранить лицо и не проиграть с еще большим счетом.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 10.03.2026, 23:00
Аталанта
1
Бавария
6

«Барселона» чуть не провалилась в Англии, где на 85-й минуте позволила забить «Ньюкаслу». На счастье каталонцев, «сороки» не смогли удержать победу и пропустили с пенальти уже в компенсированное время.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 10.03.2026, 23:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
1

Наконец, о главной сенсации вторника. Это «Ливерпуль» прилетел в Стамбул и проиграл «Галатасараю» с минимальным счетом. Пропустив уже на седьмой минуте, «красные» так и не смогли вскрыть оборону турок, которые вслед за «Ювентусом» хотят выбить из ЛЧ еще и чемпионов АПЛ.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 10.03.2026, 20:45
Галатасарай
1
Ливерпуль
0

Поразительно, что ни один (!) из шести английских клубов не смог победить в первых матчах ⅛ финала ЛЧ.

Когда ответные встречи

Вторник / 17 марта:

  • «Спортинг» — «Будё-Глимт»*
  • «Арсенал» — «Байер»
  • «Манчестер Сити» — «Реал»
  • «Челси» — «ПСЖ»

Среда / 18 марта:

  • «Барселона» — «Ньюкасл»*
  • «Тоттенхэм» — «Атлетико»
  • «Бавария» — «Аталанта»
  • «Ливерпуль» — «Галатасарай»

*данные противостояния начнутся в 20:45 мск, остальные — в 23:00.

Автор: Иван Орехов