Игроку «Галатасарая» оторвало часть пальца в игре с «Ливерпулем»

Футболист турецкого «Галатасарая» Ноа Ланг получил травму пальца в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (0:4).
Инцидент произошел на 75-й минуте игры, когда Ланг врезался в рекламный щит на стадионе «Энфилд». Его палец зажало между щитом и ограждением трибун. Медики несколько минут оказывали ему помощь, после чего унесли на носилках, при этом он держал руки поднятыми. Для предотвращения потери сознания из-за боли и шока, игроку давали кислород.
Мауро Икарди заменил Ланга на поле. По данным турецких СМИ, у Ланга оторвана часть фаланги пальца, и ему предстоит срочная операция.
Матч, состоявшийся 18 марта, завершился победой «Ливерпуля» со счетом 4:0, что обеспечило английскому клубу выход в четвертьфинал Лиги чемпионов с общим счётом 4:1. В следующем раунде «Ливерпуль» сыграет с французским «ПСЖ».
Представитель Нидерландов Ноа Ланг играет за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи». В нынешнем сезоне Лиги чемпионов 26-летний хавбек отметился 2 голами в 10 играх.
В том же матче серьезную травму руки получил нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, замененный в перерыве. После игры у нигерийца был выявлен перелом правого предплечья.
Арне Слот
Окан Бурук
Доминик Собослаи
(Алексис Макаллистер)
25′
Юго Экитике
(Мохамед Салах)
51′
Райан Гравенберх
53′
Мохамед Салах
(Флориан Вирц)
62′
Мохамед Салах
45+4′
1
Алиссон
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
67′
17
Кертис Джонс
38
Райан Гравенберх
89′
42
Трей Ньони
7
Флориан Вирц
89′
14
Федерико Кьеза
11
Мохамед Салах
74′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
89′
73
Рио Нгумоха
1
Угурджан Чакыр
4
Исмаил Якобс
7
Роланд Шоллои
53
Барыш Йылмаз
8
Габриэл Сара
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
93
Саша Боэ
46′
10
Лерой Сане
45
Виктор Осимхен
46′
77
Ноа Ланг
80′
9
Мауро Икарди
42
Абдюлкерим Бардакджы
73′
17
Эрен Элмали
34
Лукас Торрейра
60′
11
Юнус Акгюн
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
