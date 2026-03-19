Арне Слот назвал игру «Ливерпуля» против «Галатасарая» идеальной

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «Галатасарая» (4:0, общий счет — 4:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«С начала и до самого конца мы вели игру так, как я сам на это и надеялся, как надеялись игроки и болельщики. С нашей стороны и, несомненно, со стороны болельщиков она была идеальной. Гол Салаха после пенальти, не реализованного им незадолго до перерыва, многое говорит о нем. Он отдал голевой пас Экитике, а затем забил свой фирменный мяч. Это многое говорит о его психологической устойчивости. Сам он сказал, что почувствовал что-то, так что посмотрим», — сказал Слот на послематчевой пресс-конференции.

В ¼ финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с действующим победителем турнира «Пари Сен-Жермен», который на предыдущей стадии не испытал проблем с лондонским «Челси» (5:2, 3:0).

«Это невероятная команда. Мы встречались с ней в прошлом сезоне. Здесь на “Энфилде” мы фантастически против нее отыграли — была лучшая игра в моей тренерской карьере. Обе команды играли просто в удовольствие для болельщиков. Мы стали единственной командой, добравшейся против нее до дополнительного времени и пенальти. В этом сезоне она показала, что не снизила своей планки», — отметил Слот.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» и «ПСЖ» встречались на стадии ⅛ финала. Команды обменялись гостевыми победами со счетом 1:0, а парижане прошли дальше по пенальти — 4:1.

Первый матч команды проведут 8 апреля в Париже, ответный — 14 апреля в Ливерпуле. Победитель в полуфинале выйдет на лучшую команду в паре «Реал» — «Бавария».

Ливерпуль
4:0
Первый тайм: 1:0
Галатасарай
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
18.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Окан Бурук
Голы
Ливерпуль
Доминик Собослаи
(Алексис Макаллистер)
25′
Юго Экитике
(Мохамед Салах)
51′
Райан Гравенберх
53′
Мохамед Салах
(Флориан Вирц)
62′
Нереализованные пенальти
Ливерпуль
Мохамед Салах
45+4′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
67′
17
Кертис Джонс
38
Райан Гравенберх
89′
42
Трей Ньони
7
Флориан Вирц
89′
14
Федерико Кьеза
11
Мохамед Салах
74′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
89′
73
Рио Нгумоха
Галатасарай
1
Угурджан Чакыр
4
Исмаил Якобс
7
Роланд Шоллои
53
Барыш Йылмаз
8
Габриэл Сара
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
93
Саша Боэ
46′
10
Лерой Сане
45
Виктор Осимхен
46′
77
Ноа Ланг
80′
9
Мауро Икарди
42
Абдюлкерим Бардакджы
73′
17
Эрен Элмали
34
Лукас Торрейра
60′
11
Юнус Акгюн
Статистика
Ливерпуль
Галатасарай
Удары (всего)
32
4
Удары в створ
14
1
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
6
2
Фолы
15
7
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
