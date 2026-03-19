Арне Слот назвал игру «Ливерпуля» против «Галатасарая» идеальной

«С начала и до самого конца мы вели игру так, как я сам на это и надеялся, как надеялись игроки и болельщики. С нашей стороны и, несомненно, со стороны болельщиков она была идеальной. Гол Салаха после пенальти, не реализованного им незадолго до перерыва, многое говорит о нем. Он отдал голевой пас Экитике, а затем забил свой фирменный мяч. Это многое говорит о его психологической устойчивости. Сам он сказал, что почувствовал что-то, так что посмотрим», — сказал Слот на послематчевой пресс-конференции.
В ¼ финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с действующим победителем турнира «Пари Сен-Жермен», который на предыдущей стадии не испытал проблем с лондонским «Челси» (5:2, 3:0).
«Это невероятная команда. Мы встречались с ней в прошлом сезоне. Здесь на “Энфилде” мы фантастически против нее отыграли — была лучшая игра в моей тренерской карьере. Обе команды играли просто в удовольствие для болельщиков. Мы стали единственной командой, добравшейся против нее до дополнительного времени и пенальти. В этом сезоне она показала, что не снизила своей планки», — отметил Слот.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» и «ПСЖ» встречались на стадии ⅛ финала. Команды обменялись гостевыми победами со счетом 1:0, а парижане прошли дальше по пенальти — 4:1.
Первый матч команды проведут 8 апреля в Париже, ответный — 14 апреля в Ливерпуле. Победитель в полуфинале выйдет на лучшую команду в паре «Реал» — «Бавария».
Арне Слот
Окан Бурук
Доминик Собослаи
(Алексис Макаллистер)
25′
Юго Экитике
(Мохамед Салах)
51′
Райан Гравенберх
53′
Мохамед Салах
(Флориан Вирц)
62′
Мохамед Салах
45+4′
1
Алиссон
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
67′
17
Кертис Джонс
38
Райан Гравенберх
89′
42
Трей Ньони
7
Флориан Вирц
89′
14
Федерико Кьеза
11
Мохамед Салах
74′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
89′
73
Рио Нгумоха
1
Угурджан Чакыр
4
Исмаил Якобс
7
Роланд Шоллои
53
Барыш Йылмаз
8
Габриэл Сара
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
93
Саша Боэ
46′
10
Лерой Сане
45
Виктор Осимхен
46′
77
Ноа Ланг
80′
9
Мауро Икарди
42
Абдюлкерим Бардакджы
73′
17
Эрен Элмали
34
Лукас Торрейра
60′
11
Юнус Акгюн
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
