Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Крылья Советов
2
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
1.57
X
3.53
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.35
П2
5.91
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.46
П2
2.55
Футбол. Лига Европы
20:45
Лион
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.46
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
7.10
X
4.22
П2
1.53
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.20
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.62
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.36
П2
2.67
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.75
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.41
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.95
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.06
П2
5.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.65
П2
3.21
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.03
П2
6.08
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.66
П2
2.98
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.23
П2
8.00

Лама: Сафонов мог бы стать одним из главных открытий ЧМ-2026

Бывший вратарь «ПСЖ» Бернар Лама оценил выступление голкипера парижан Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» в ⅛ финала дважды с крупным счетом победил «Челси» (5:2, 3:0) и в четвертьфинале встретится с «Ливерпулем». Бернар Лама считает, что Матвей Сафонов может помочь парижанам вновь победить в самом престижном еврокубковом турнире.

«Команда имеет надежного номера в лице Сафонова, и с ним парижане могут взять вторую Лигу чемпионов подряд. Но для этого надо проходить “Ливерпуль”. И кажется, им это по силам. Я считаю, что Матвей играет очень хорошо. Для меня сейчас он выглядит сильнее Лукаса Шевалье именно с ментальной точки зрения: он спокойнее, надежнее и увереннее в больших матчах. Это очень важно для вратаря такого клуба, как “ПСЖ”. Мне кажется, что и Луис Энрике, и партнеры по команде сегодня больше рассчитывают именно на Сафонова, потому что он производит впечатление игрока, на которого можно положиться в ключевой момент», — приводит слова экс-голкипера Sport24.

«Кроме того, Сафонов выглядит более опытным именно в матчах высокого уровня. У него больше игрового опыта в еврокубках, и в таких встречах это имеет большое значение. У “ПСЖ”, безусловно, два хороших вратаря, но именно опыт, самообладание и ментальная устойчивость Сафонова сейчас могут делать разницу. А если говорить о Сафонове, то, на мой взгляд, если бы не отстранение России, он мог бы стать одним из главных открытий чемпионата мира в США. Это была бы по-настоящему уникальная история: российский вратарь, который сумел зарекомендовать себя в Европе и показать свой уровень на международной арене. В нынешней ситуации Матвей доказывает, что способен играть на самом высоком уровне, и для “ПСЖ” это, безусловно, очень важно», — добавил Бернар Лама.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года. За полтора года в «ПСЖ» Сафонов завоевал шесть трофеев: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Всего в этом сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» 15 матчей (6 — «на ноль») и пропустил 17 голов.

Челси
0:3
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
6′
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
15′
Сенни Маюлу
62′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
7
Педру Нету
23
Тревор Чалоба
21
Йоррел Хато
17
Андрей Сантос
25
Мойсес Кайседо
19
Мамаду Сарр
46′
34
Джош Ачимпонг
3
Марк Кукурелья
71′
4
Тосин Адарабиойо
20
Жоао Педро
59′
45
Ромео Лавиа
8
Энцо Фернандес
59′
9
Лиам Делап
10
Коул Палмер
59′
49
Алехандро Гарначо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
66′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
46′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
66′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
59′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
73′
19
Ли Кан Ин
Статистика
Челси
ПСЖ
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
9
5
Угловые
9
3
Фолы
8
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти