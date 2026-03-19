Лама: Сафонов мог бы стать одним из главных открытий ЧМ-2026

«ПСЖ» в ⅛ финала дважды с крупным счетом победил «Челси» (5:2, 3:0) и в четвертьфинале встретится с «Ливерпулем». Бернар Лама считает, что Матвей Сафонов может помочь парижанам вновь победить в самом престижном еврокубковом турнире.
«Команда имеет надежного номера в лице Сафонова, и с ним парижане могут взять вторую Лигу чемпионов подряд. Но для этого надо проходить “Ливерпуль”. И кажется, им это по силам. Я считаю, что Матвей играет очень хорошо. Для меня сейчас он выглядит сильнее Лукаса Шевалье именно с ментальной точки зрения: он спокойнее, надежнее и увереннее в больших матчах. Это очень важно для вратаря такого клуба, как “ПСЖ”. Мне кажется, что и Луис Энрике, и партнеры по команде сегодня больше рассчитывают именно на Сафонова, потому что он производит впечатление игрока, на которого можно положиться в ключевой момент», — приводит слова экс-голкипера Sport24.
«Кроме того, Сафонов выглядит более опытным именно в матчах высокого уровня. У него больше игрового опыта в еврокубках, и в таких встречах это имеет большое значение. У “ПСЖ”, безусловно, два хороших вратаря, но именно опыт, самообладание и ментальная устойчивость Сафонова сейчас могут делать разницу. А если говорить о Сафонове, то, на мой взгляд, если бы не отстранение России, он мог бы стать одним из главных открытий чемпионата мира в США. Это была бы по-настоящему уникальная история: российский вратарь, который сумел зарекомендовать себя в Европе и показать свой уровень на международной арене. В нынешней ситуации Матвей доказывает, что способен играть на самом высоком уровне, и для “ПСЖ” это, безусловно, очень важно», — добавил Бернар Лама.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года. За полтора года в «ПСЖ» Сафонов завоевал шесть трофеев: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Всего в этом сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» 15 матчей (6 — «на ноль») и пропустил 17 голов.
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Хвича Кварацхелия
6′
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
15′
Сенни Маюлу
62′
1
Роберт Санчес
7
Педру Нету
23
Тревор Чалоба
21
Йоррел Хато
17
Андрей Сантос
25
Мойсес Кайседо
19
Мамаду Сарр
46′
34
Джош Ачимпонг
3
Марк Кукурелья
71′
4
Тосин Адарабиойо
20
Жоао Педро
59′
45
Ромео Лавиа
8
Энцо Фернандес
59′
9
Лиам Делап
10
Коул Палмер
59′
49
Алехандро Гарначо
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
66′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
46′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
66′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
59′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
73′
19
Ли Кан Ин
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
