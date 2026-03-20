Стали известны все пары ¼ финала Лиги Европы

Пары ¼ финала Лиги Европы:
- «Брага» (Португалия) — «Бетис» (Испания)
- «Фрайбург» (Германия) — «Сельта» (Испания)
- «Порту» (Португалия) — «Ноттингем Форест» (Англия)
- «Болонья» (Италия) — «Астон Вилла» (Англия)
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 9 апреля, а ответные — 16 апреля. Команды, указанные первыми в парах, проведут стартовые матчи на своем поле и завершат противостояние в гостях.
Полуфиналы пройдут 30 апреля и 7 мая. Финал Лиги Европы пройдет 20 мая в Стамбуле.
Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который в прошлогоднем финале обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
19.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Вилла Парк
Главные тренеры
Унаи Эмери
Брюно Женезьо
Голы
Астон Вилла
Джон Макгинн
(Джейдон Санчо)
54′
Леон Бэйли
(Олли Уоткинс)
86′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
22
Иан Матсен
3
Виктор Линделеф
14
Пау Торрес
24
Амаду Онана
21
Дуглас Луис
72′
26
Ламар Богард
74′
2
Мэтти Кэш
19
Джейдон Санчо
84′
9
Харви Эллиотт
7
Джон Макгинн
74′
10
Эмилиано Буэндия
27
Морган Роджерс
84′
31
Леон Бэйли
18
Тэмми Абрахам
56′
11
Олли Уоткинс
Лилль
1
Берке Озер
3
Натан Нгой
18
Шансель Мбемба
15
Ромен Перро
9
Оливье Жиру
6
Набиль Бенталеб
4
Александру
73′
2
Аисса Манди
12
Тома Менье
81′
22
Тиагу Сантуш
17
Нгал`айель Мукау
66′
10
Хакон Харальдссон
27
Фелиш Коррея
25′
66′
7
Матиас Фернандес-Пардо
32
Айюб Буадди
66′
20
Ноа Эджума
Статистика
Астон Вилла
Лилль
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
3
3
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
5
5
Фолы
7
10
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
