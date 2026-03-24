Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
П1
X
П2

Осимхен перенес операцию после перелома полученного в матче ЛЧ

Форвард турецкого «Галатасарая» Виктор Осимхен перенес операцию после перелома руки, полученного в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен перенес операцию после перелома руки, полученного в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Инцидент произошел на 8-й минуте ответной игры ⅛ финала (0:4), когда форвард столкнулся с защитником «красных» Ибраимой Конате.

После оказания помощи на поле и перевязки Осимхен доиграл первый тайм, но в перерыве его заменили. Обследование в больнице выявило перелом правого предплечья. 23 марта 27-летний футболист успешно прошел хирургическое вмешательство в стамбульской клинике.

«Желаем нашему игроку выздоровления и надеемся, что он как можно скорее вернется на поле», — сообщила пресс-служба «Галатасарая» в соцсетях.

Виктор Осимхен присоединился к турецкому клубу летом 2025 года. С тех пор он провел 70 матчей во всех турнирах, отметившись 56 голами и 15 голевыми передачами. Контракт нападающего действует до лета 2029 года.

Напомним, «Галатасарай» завершил выступление в Лиге чемпионов, уступив «Ливерпулю» по сумме двух встреч (0:1, 4:0). Английский клуб вышел в четвертьфинал, где сыграет с действующим победителем турнира «Пари Сен-Жермен».


Ливерпуль
4:0
Первый тайм: 1:0
Галатасарай
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
18.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Окан Бурук
Голы
Ливерпуль
Доминик Собослаи
(Алексис Макаллистер)
25′
Юго Экитике
(Мохамед Салах)
51′
Райан Гравенберх
53′
Мохамед Салах
(Флориан Вирц)
62′
Нереализованные пенальти
Ливерпуль
Мохамед Салах
45+4′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
67′
17
Кертис Джонс
38
Райан Гравенберх
89′
42
Трей Ньони
7
Флориан Вирц
89′
14
Федерико Кьеза
11
Мохамед Салах
74′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
89′
73
Рио Нгумоха
Галатасарай
1
Угурджан Чакыр
4
Исмаил Якобс
7
Роланд Шоллои
53
Барыш Йылмаз
8
Габриэл Сара
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
93
Саша Боэ
46′
10
Лерой Сане
45
Виктор Осимхен
46′
77
Ноа Ланг
80′
9
Мауро Икарди
42
Абдюлкерим Бардакджы
73′
17
Эрен Элмали
34
Лукас Торрейра
60′
11
Юнус Акгюн
Статистика
Ливерпуль
Галатасарай
Удары (всего)
32
4
Удары в створ
14
1
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
6
2
Фолы
15
7
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти