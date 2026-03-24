Осимхен перенес операцию после перелома полученного в матче ЛЧ

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен перенес операцию после перелома руки, полученного в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Инцидент произошел на 8-й минуте ответной игры ⅛ финала (0:4), когда форвард столкнулся с защитником «красных» Ибраимой Конате.
После оказания помощи на поле и перевязки Осимхен доиграл первый тайм, но в перерыве его заменили. Обследование в больнице выявило перелом правого предплечья. 23 марта 27-летний футболист успешно прошел хирургическое вмешательство в стамбульской клинике.
«Желаем нашему игроку выздоровления и надеемся, что он как можно скорее вернется на поле», — сообщила пресс-служба «Галатасарая» в соцсетях.
Виктор Осимхен присоединился к турецкому клубу летом 2025 года. С тех пор он провел 70 матчей во всех турнирах, отметившись 56 голами и 15 голевыми передачами. Контракт нападающего действует до лета 2029 года.
Напомним, «Галатасарай» завершил выступление в Лиге чемпионов, уступив «Ливерпулю» по сумме двух встреч (0:1, 4:0). Английский клуб вышел в четвертьфинал, где сыграет с действующим победителем турнира «Пари Сен-Жермен».
