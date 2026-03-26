Во Франции перенесли матч лидеров по просьбе «ПСЖ». «Ланс» в ярости

Французская профессиональная футбольная лига (LFP) перенесла матч 29-го тура чемпионата Франции между «Лансом» и «Пари Сен-Жермен» на 13 мая.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Решение было принято после соответствующего запроса «ПСЖ», который хотел бы получить больше времени на подготовку к ответному матчу ¼ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Изначально «Ланс» и «ПСЖ» должны были сыграть 11 апреля. «ПСЖ» сыграет с «Ливерпулем» дома 8 апреля и 14 апреля на выезде.

«По просьбе “ПСЖ” и “Страсбура” с целью наилучшей подготовки к четвертьфинальным матчам в Лиге чемпионов и Лиге конференций соответственно, совет директоров LFP единогласно принял решение о переносе матчей. Эти решения соответствуют стратегическому курсу совета директоров, направленному на сохранение Францией пятого места в рейтинге УЕФА, которое позволяет получить четыре места в Лиге чемпионов. Оба решения сопровождаются предложением “Лансу” скорректировать свой календарь и перенести матч 33-го тура “Ланс” — “Нант” на пятницу 8 мая на случай, если “ПСЖ” выйдет в полуфинал Лиги чемпионов», — сказано в сообщении.

Ранее из-за встреч «ПСЖ» с «Челси» в ⅛ финала Лиги чемпионов был перенесен матч парижан против «Нанта».

Еще до объявления официального решения «Ланс» выразил категорическое несогласие с переносом в интересах своего прямого конкурента в борьбе за чемпионский титул.

«Французская лига превращается в простую переменную, уступающую место европейским амбициям некоторых сторон. Это своеобразное понимание спортивной справедливости, которому трудно найти параллели в других крупных соревнованиях.

Клуб с десятым по величине бюджетом в лиге должен адаптироваться к требованиям самых влиятельных клубов. Помимо этого конкретного случая, возникает более фундаментальный вопрос уважения к самому соревнованию. На собственной территории лига кажется отодвинутой на второй план ради других амбиций. “Ланс” привержен понятиям справедливости, ясности правил и уважению ко всем заинтересованным сторонам. Простых принципов честного и уважаемого французского футбола», — говорится в заявлении клуба.

«Ланс» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «ПСЖ» на один балл. Матч первого круга в Париже между этими командами завершился победой «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:0.

Отметим, что это не первый случай за последние годы, когда в чемпионате Франции разгружают календарь клубам, добравшимся до весенней стадии еврокубков. Так в апреле 2024 года LFP переносила матчи сразу трех клубов — «ПСЖ», «Марселя» и «Лилля». Все они получали неделю отдыха между еврокубковыми встречами.

Соперник «ПСЖ» по четвертьфиналу Лиги чемпионов «Ливерпуль», как и «Челси» раундом ранее, никаких поблажек от АПЛ не получил. Пока «ПСЖ» готовился к ответной игре ⅛ финала, лондонцы сыграли с «Ньюкаслом», а «Ливерпулю» между встречами с французским чемпионом предстоит матч против «Фулхэма» 11 апреля.