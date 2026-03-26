Во Франции перенесли матч лидеров по просьбе «ПСЖ». «Ланс» в ярости

«Французская лига превращается в простую переменную, уступающую место европейским амбициям некоторых сторон. Это своеобразное понимание спортивной справедливости, которому трудно найти параллели в других крупных соревнованиях.



Клуб с десятым по величине бюджетом в лиге должен адаптироваться к требованиям самых влиятельных клубов. Помимо этого конкретного случая, возникает более фундаментальный вопрос уважения к самому соревнованию. На собственной территории лига кажется отодвинутой на второй план ради других амбиций. “Ланс” привержен понятиям справедливости, ясности правил и уважению ко всем заинтересованным сторонам. Простых принципов честного и уважаемого французского футбола», — говорится в заявлении клуба.