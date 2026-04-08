Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
:
Краснодар
П1
2.83
X
3.70
П2
2.44
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
П1
2.60
X
3.34
П2
2.90
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
П1
2.12
X
3.65
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Ливерпуль
П1
1.77
X
4.25
П2
4.24
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Кейн обошел Салаха и Анри по числу голов в Лиге чемпионов

Накануне нападающий «Баварии» Харри Кейн отличился в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене мадридского клуба. В составе победителей голы забили Луис Диас (41-я минута) и Харри Кейн (46). У проигравших отличился Килиан Мбаппе (74).

Таким образом, в активе 32-летнего нападающего теперь 51 мяч в 67 встречах Лиги чемпионов. Харри Кейн вышел на чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров турнира, обойдя форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и экс-игрока «Арсенала» Тьерри Анри, у которых по 50 забитых голов. Салах забил 50 голов за 97 матчей, Анри — за 112. Кейн на пять мячей отстает от идущего на девятом место Руда ван Нистелроя.

«У нас были хорошие моменты, но и у соперника тоже — надо отдать им должное. Довольны победой перед ответным матчем.

Сейчас решающий отрезок сезона. Мы в хорошем положении, но нужно сохранять концентрацию. Теперь надо восстановиться и на следующей неделе попытаться повторить этот успех», — приводит слова Кейна TNT Sports.

В нынешнем сезоне Кейн провел за мюнхенскую «Баварию» 41 матч во всех турнирах, в которых забил 49 голов и сделал пять результативных передач.

Ответный матч между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» пройдет 15 апреля на домашней арене немецкого клуба. Победитель этой пары в полуфинале ЛЧ сыграет против английского «Ливерпуля» или действующего чемпиона турнира — французского «ПСЖ».

Реал
1:2
Первый тайм: 0:1
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
7.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Венсан Компани
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Трент Александр-Арнолд)
74′
Бавария
Луис Диас
(Серж Гнабри)
41′
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
46′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
18
Альваро Каррерас
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тшуамени
36′
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
15
Арда Гюлер
71′
21
Браим Диас
24
Дин Хейсен
62′
3
Эдер Милитау
45
Тиаго Питарч
62′
5
Джуд Беллингем
Бавария
1
Мануэль Нойер
82′
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
71′
6
Йозуа Киммих
27
Конрад Лаймер
69′
19
Альфонсо Дэйвис
14
Луис Диас
77′
90′
8
Леон Горецка
7
Серж Гнабри
69′
10
Джамал Мусиала
86′
45
Александр Павлович
90′
20
Том Бишоф
Статистика
Реал
Бавария
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
20
20
Удары в створ
9
8
Угловые
8
11
Фолы
12
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
