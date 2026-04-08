Кейн обошел Салаха и Анри по числу голов в Лиге чемпионов

Встреча прошла на домашней арене мадридского клуба. В составе победителей голы забили Луис Диас (41-я минута) и Харри Кейн (46). У проигравших отличился Килиан Мбаппе (74).
Таким образом, в активе 32-летнего нападающего теперь 51 мяч в 67 встречах Лиги чемпионов. Харри Кейн вышел на чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров турнира, обойдя форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и экс-игрока «Арсенала» Тьерри Анри, у которых по 50 забитых голов. Салах забил 50 голов за 97 матчей, Анри — за 112. Кейн на пять мячей отстает от идущего на девятом место Руда ван Нистелроя.
«У нас были хорошие моменты, но и у соперника тоже — надо отдать им должное. Довольны победой перед ответным матчем.
Сейчас решающий отрезок сезона. Мы в хорошем положении, но нужно сохранять концентрацию. Теперь надо восстановиться и на следующей неделе попытаться повторить этот успех», — приводит слова Кейна TNT Sports.
В нынешнем сезоне Кейн провел за мюнхенскую «Баварию» 41 матч во всех турнирах, в которых забил 49 голов и сделал пять результативных передач.
Ответный матч между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» пройдет 15 апреля на домашней арене немецкого клуба. Победитель этой пары в полуфинале ЛЧ сыграет против английского «Ливерпуля» или действующего чемпиона турнира — французского «ПСЖ».
Альваро Арбелоа
Венсан Компани
Килиан Мбаппе
(Трент Александр-Арнолд)
74′
Луис Диас
(Серж Гнабри)
41′
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
46′
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
18
Альваро Каррерас
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тшуамени
36′
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
15
Арда Гюлер
71′
21
Браим Диас
24
Дин Хейсен
62′
3
Эдер Милитау
45
Тиаго Питарч
62′
5
Джуд Беллингем
1
Мануэль Нойер
82′
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
71′
6
Йозуа Киммих
27
Конрад Лаймер
69′
19
Альфонсо Дэйвис
14
Луис Диас
77′
90′
8
Леон Горецка
7
Серж Гнабри
69′
10
Джамал Мусиала
86′
45
Александр Павлович
90′
20
Том Бишоф
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти