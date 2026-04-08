Рюдигер назвал подарками оба гола «Баварии» в ворота «Реала»

«Мы вышли на второй тайм и сразу же пропустили. Для меня эти два гола — два подарка. Думаю, во втором тайме нам нужно было сделать больше.



Остаемся в игре благодаря голу Мбаппе. У нас было много моментов, чтобы забить еще, но в итоге получилось так.



Мы говорили об этом — о легких потерях мяча. Посмотрите на два гола. На таком уровне это очень опасно», — приводит слова Рюдигера Movistar+.