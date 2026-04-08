Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
:
Краснодар
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Ливерпуль
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
Атлетико
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Бавария
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
Рюдигер назвал подарками оба гола «Баварии» в ворота «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о поражении клуба в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии» (1:2).

Источник: Reuters

Напомним, встреча прошла на домашней арене мадридского «Реала». В составе победителей голы забили Луис Диас (41-я минута) и Харри Кейн (46). У проигравших отличился Килиан Мбаппе (74).

«Мы вышли на второй тайм и сразу же пропустили. Для меня эти два гола — два подарка. Думаю, во втором тайме нам нужно было сделать больше.

Остаемся в игре благодаря голу Мбаппе. У нас было много моментов, чтобы забить еще, но в итоге получилось так.

Мы говорили об этом — о легких потерях мяча. Посмотрите на два гола. На таком уровне это очень опасно», — приводит слова Рюдигера Movistar+.

Килиан Мбаппе забил 14-й гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее это удалось шести футболистам: Жозе Алтафини, Руд ван Нистелрой, Лионель Месси, Криштиану Роналду (трижды), Роберт Левандовски и Карим Бензема.

Всего за карьеру Мбаппе забил 69 мячей в Лиге чемпионов. По этому показателю он занимает 6-е место в истории турнира и продолжает погоню за Раулем, который располагается на пятой строчке (71).


Ответный матч между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» пройдет 15 апреля на домашней арене немецкого клуба. Победитель этой пары в полуфинале ЛЧ сыграет против английского «Ливерпуля» или действующего чемпиона турнира — французского «ПСЖ».

Спортинг
0:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
7.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Жозе Алваладе
Главные тренеры
Руй Боржеш
Микель Артета
Голы
Арсенал
Кай Хаверц
(Габриел Мартинелли)
90+1′
Составы команд
Спортинг
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
20
Максимилиано Араухо
25
Гонсалу Инасиу
26
Усман Диоманде
10
Жени Катаму
17
Франсишку Тринкан
97
Луис Хавьер Суарес
5
Хидэмаса Морита
31′
8
Педру Гонсалвеш
79′
90
Рафаэл Нел
52
Жоао Симоес
62′
23
Даниэл Браганса
Арсенал
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
33
Риккардо Калафьори
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
8
Мартин Эдегор
70′
29
Кай Хаверц
19
Леандро Троссар
76′
11
Габриел Мартинелли
20
Нони Мадуэке
76′
56
Макс Доуман
Статистика
Спортинг
Арсенал
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
5
4
Угловые
3
4
Фолы
11
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
