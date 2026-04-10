Эмери назвал победу «Астон Виллы» фантастическим результатом

Накануне «Астон Вилла» на выезде обыграла «Болонью». В составе победителей дубль оформил нападающий Олли Уоткинс (51-я и 90+4-я минуты), также гол на счету его партнера по команде, защитника Эзри Конса. У проигравших отличился полузащитник Джонатан Роу (90).
«Фантастический результат. Возможно, в первом тайме мы были немного нерешительны. Нужно было больше передач, чтобы выходить на более выгодные позиции в атакующей трети, но мы теряли мяч.
Стандартные положения всегда важны, и сегодня это было нашим приоритетом. Знали, что это должен был быть один из способов чего-то добиться. Так и случилось в первом тайме.
Результат первого тайма был лучше, чем наша игра. Мы играли не блестяще, но были сосредоточены. Второй тайм был совершенно иным — начали фантастически. Минут 20−30 доминировали. Даже после того, как “Болонья” забила, наша реакция была фантастической, и мы снова забили.
Впереди ответный матч, и я знаю, что они опасны. Они попытаются подавить нас», — приводит слова Эмери TNT Sports.
Ответная встреча пройдет 16 апреля. Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии португальского «Порту» и английского «Ноттингем Форест». Первый матч между этими клубами завершился вничью — 1:1.
Винченцо Итальяно
Унаи Эмери
Джонатан Роу
(Джон Лукуми)
90′
Эзри Конса
(Юри Тилеманс)
44′
Олли Уоткинс
(Эмилиано Буэндия)
51′
Олли Уоткинс
(Юри Тилеманс)
90+4′
13
Федерико Равалья
17
Жоао Мариу
33
Хуан Миранда
10
Федерико Бернардески
11
Джонатан Роу
14
Торбьорн Хеггем
26
Джон Лукуми
14′
19
Льюис Фергюсон
67′
6
Никола Моро
4
Томмазо Побега
65′
67′
7
Риккардо Орсолини
8
Ремо Фройлер
90′
28
Николо Камбьяги
9
Сантьяго Кастро
82′
21
Йенс Одгор
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
12
Люка Динь
7
Джон Макгинн
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
8
Юри Тилеманс
10
Эмилиано Буэндия
88′
22
Иан Матсен
27
Морган Роджерс
85′
88′
31
Леон Бэйли
24
Амаду Онана
80′
26
Ламар Богард
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
