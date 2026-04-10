Эмери назвал победу «Астон Виллы» фантастическим результатом

«Фантастический результат. Возможно, в первом тайме мы были немного нерешительны. Нужно было больше передач, чтобы выходить на более выгодные позиции в атакующей трети, но мы теряли мяч.



Стандартные положения всегда важны, и сегодня это было нашим приоритетом. Знали, что это должен был быть один из способов чего-то добиться. Так и случилось в первом тайме.



Результат первого тайма был лучше, чем наша игра. Мы играли не блестяще, но были сосредоточены. Второй тайм был совершенно иным — начали фантастически. Минут 20−30 доминировали. Даже после того, как “Болонья” забила, наша реакция была фантастической, и мы снова забили.



Впереди ответный матч, и я знаю, что они опасны. Они попытаются подавить нас», — приводит слова Эмери TNT Sports.