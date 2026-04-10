Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
КАМАЗ
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.16
П2
3.75
Футбол. Франция
20:00
Париж
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.76
X
3.84
П2
1.97
Футбол. Германия
21:30
Аугсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.84
П2
2.07
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.48
П2
10.25
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.86
П2
4.33
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.30
П2
8.75
Футбол. Франция
22:05
Марсель
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
3
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
3
:
АЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Страсбур
0
П1
X
П2

Эмери назвал победу «Астон Виллы» фантастическим результатом

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в первом матче ¼ финала Лиги Европы над «Болоньей» (3:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Астон Вилла» на выезде обыграла «Болонью». В составе победителей дубль оформил нападающий Олли Уоткинс (51-я и 90+4-я минуты), также гол на счету его партнера по команде, защитника Эзри Конса. У проигравших отличился полузащитник Джонатан Роу (90).

«Фантастический результат. Возможно, в первом тайме мы были немного нерешительны. Нужно было больше передач, чтобы выходить на более выгодные позиции в атакующей трети, но мы теряли мяч.

Стандартные положения всегда важны, и сегодня это было нашим приоритетом. Знали, что это должен был быть один из способов чего-то добиться. Так и случилось в первом тайме.

Результат первого тайма был лучше, чем наша игра. Мы играли не блестяще, но были сосредоточены. Второй тайм был совершенно иным — начали фантастически. Минут 20−30 доминировали. Даже после того, как “Болонья” забила, наша реакция была фантастической, и мы снова забили.

Впереди ответный матч, и я знаю, что они опасны. Они попытаются подавить нас», — приводит слова Эмери TNT Sports.

Ответная встреча пройдет 16 апреля. Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии португальского «Порту» и английского «Ноттингем Форест». Первый матч между этими клубами завершился вничью — 1:1.

Болонья
1:3
Первый тайм: 0:1
Астон Вилла
Футбол, Лига Европы, 1/4 финала
9.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Ренато Далл'Ара
Главные тренеры
Винченцо Итальяно
Унаи Эмери
Голы
Болонья
Джонатан Роу
(Джон Лукуми)
90′
Астон Вилла
Эзри Конса
(Юри Тилеманс)
44′
Олли Уоткинс
(Эмилиано Буэндия)
51′
Олли Уоткинс
(Юри Тилеманс)
90+4′
Составы команд
Болонья
13
Федерико Равалья
17
Жоао Мариу
33
Хуан Миранда
10
Федерико Бернардески
11
Джонатан Роу
14
Торбьорн Хеггем
26
Джон Лукуми
14′
19
Льюис Фергюсон
67′
6
Никола Моро
4
Томмазо Побега
65′
67′
7
Риккардо Орсолини
8
Ремо Фройлер
90′
28
Николо Камбьяги
9
Сантьяго Кастро
82′
21
Йенс Одгор
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
12
Люка Динь
7
Джон Макгинн
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
8
Юри Тилеманс
10
Эмилиано Буэндия
88′
22
Иан Матсен
27
Морган Роджерс
85′
88′
31
Леон Бэйли
24
Амаду Онана
80′
26
Ламар Богард
Статистика
Болонья
Астон Вилла
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
18
8
Удары в створ
4
4
Штанги, перекладины
2
0
Угловые
4
3
Фолы
18
15
Офсайды
7
1
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти