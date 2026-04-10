Болельщик «Ноттингем Форест» умер после матча «Порту»

По данным The Sun, болельщику было 84 года. Cмерть наступила по естественным причинам. Тело фаната было доставлено в Институт судебной медицины в Порту.
Игра проходила на домашнем стадионе «Порту». На 11-й минуте счет открыл нападающий хозяев Виллиам Гомес. Через две минуты защитник «Порту» Мартим Фернандеш забил автогол.
Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.
Футбол, Лига Европы, 1/4 финала
9.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Драгау
Главные тренеры
Франческо Фариоли
Витор Перейра
Голы
Порту
Виллиам Гомес
(Габриэль Вейга)
11′
Ноттингем Форест
Мартим Фернандеш
13′
Составы команд
Порту
99
Диогу Кошта
12
Зайду Сануси
13
Пабло Росарио
7
Виллиам Гомес
3
Тиагу Силва
5
Ян Беднарек
52
Мартим Фернандеш
19′
20
Алберту Кошта
42
Секо Фофана
74′
22
Алан Варела
10
Габриэль Вейга
15′
58′
8
Виктор Фрохольдт
29
Терем Моффи
58′
11
Пепе
17
Борха Сайнс
58′
27
Дениз Гюль
Ноттингем Форест
27
Штефан Ортега
44
Зак Эбботт
4
Морату
14
Дан Ндой
22
Райан Йейтс
16
Николас Домингес
5
Мурильо
46′
31
Никола Миленкович
29
Дилан Баква
60′
3
Неко Уильямс
11
Крис Вуд
46′
19
Игор Жезус
10
Морган Гиббс-Уайт
60′
21
Омари Хатчинсон
24
Джеймс Макэйти
74′
6
Ибраим Сангаре
Статистика
Порту
Ноттингем Форест
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
16
6
Удары в створ
8
2
Угловые
5
2
Фолы
4
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти