«Что за матч, Матвей!» «ПСЖ» отреагировал на игру Сафонова в ЛЧ

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Он провел за парижан 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 31 гол и 16 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующее соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2029 года.