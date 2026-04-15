«Что за матч, Матвей!» «ПСЖ» отреагировал на игру Сафонова в ЛЧ

Матч прошел на домашнем поле «Ливерпуля». В составе «ПСЖ» дубль оформил нападающий Усман Дембеле (72 и 90+1 минуты).
Первая встреча завершилась победой парижан с таким же счетом. Ворота французского клуба в обоих матчах защищал российский голкипер Матвей Сафонов.
«ПСЖ» в официальном аккаунте в социальных сетях посвятил 27-летнему россиянину отдельный пост, выложив несколько фотографий игрока.
«Что за матч, Матвей!» — говорится в публикации клуба.
Матвей Сафонов стал первым российским вратарем, сыгравшим «на ноль» на стадионе «Энфилд» в Лиге чемпионов. Кроме того, голкипер провел три «сухих» матча подряд за «ПСЖ» в турнире — Сафонов не пропустил в первом матче ¼ финала ЛЧ с «Ливерпулем» (2:0) и в ответной игре ⅛ финала с «Челси» (3:0).
Всего у Матвея Сафонова четыре из восьми сухих матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Он провел за парижан 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 31 гол и 16 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующее соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2029 года.
В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с тем, кто окажется сильнее в противостоянии мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выиграл первый матч со счетом 2:1.
Ответная встреча между командами состоится сегодня, 15 апреля.
Арне Слот
Луис Энрике
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
72′
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
90+1′
25
Георгий Мамардашвили
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
85′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
46′
2
Джо Гомес
67′
73
Рио Нгумоха
22
Юго Экитике
31′
11
Мохамед Салах
10
Алексис Макаллистер
45+1′
74′
17
Кертис Джонс
9
Александер Исак
46′
18
Коди Гакпо
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
38′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
82′
4
Лукас Бералдо
14
Дезире Дуэ
52′
29
Брэдли Барколя
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти