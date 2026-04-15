Сафонов опубликовал одну цифру после победы «ПСЖ» в ЛЧ

Накануне «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» в ответной встрече ¼ финала Лиги чемпионов (2:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч прошел на стадионе «Энфилд». В составе «ПСЖ» дубль оформил нападающий Усман Дембеле (72 и 90+1 минуты). Первая встреча завершилась победой парижан с таким же счетом. Ворота французского клуба в обоих матчах защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

Сафонов отреагировал на победу в матче с «Ливерпулем», опубликовав пост в соцсетях.

«0», — написал голкипер в телеграм-канале, намекая на количество пропущенных в четвертьфинале против «Ливерпуля» мячей.

27-летний Сафонов стал первым российским вратарем, сыгравшим «на ноль» на стадионе «Энфилд» в Лиге чемпионов. Кроме того, Сафонов провел три «сухих» матча подряд за «ПСЖ» в турнире: вратарь не позволил поразить свои ворота в первом матче ¼ финала ЛЧ с «Ливерпулем» (2:0) и в ответной игре ⅛ финала с «Челси» (3:0).

Всего у Сафонова четыре из восьми сухих матчей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». Он провел за парижан 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 31 гол и 16 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующее соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2029 года.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с тем, кто окажется сильнее в противостоянии мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выиграл первый матч со счетом 2:1.

Ответная встреча между командами состоится сегодня, 15 апреля.

Ливерпуль
0:2
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
14.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
72′
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
90+1′
Составы команд
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
85′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
46′
2
Джо Гомес
67′
73
Рио Нгумоха
22
Юго Экитике
31′
11
Мохамед Салах
10
Алексис Макаллистер
45+1′
74′
17
Кертис Джонс
9
Александер Исак
46′
18
Коди Гакпо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
38′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
82′
4
Лукас Бералдо
14
Дезире Дуэ
52′
29
Брэдли Барколя
Статистика
Ливерпуль
ПСЖ
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
20
12
Удары в створ
5
5
Угловые
8
2
Фолы
9
10
Офсайды
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
