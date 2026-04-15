Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова: «Ливерпуль» мог и победить

— Игра Сафонова? В начале сезона я говорил, что иметь трех таких вратарей — это замечательно. Он выполнил свою работу наилучшим образом.



Это важный матч против очень сильной команды. «Ливерпуль» сыграл хорошо, с большой интенсивностью, матч получился упорным. Были моменты, когда, пропусти мы гол, все могло стать опасно, но это настоящее удовольствие — работать с такими игроками, быть в этом клубе и иметь таких болельщиков. Их поддержка всегда дает нам многое, и мы рады проявлять себя в таких матчах.



В первом тайме были хорошие отрезки, а во втором было сложнее, были моменты, когда приходилось терпеть. «Ливерпуль» мог и победить.



Это те моменты, которые тренер не может контролировать. Если бы это был баскетбол, я бы взял тайм-аут и сказал: «Будьте осторожны, вы начинаете обороняться глубже обычного, и это рискованно». Это означает, что у нас не будет контратак и возможности убить интригу. Это произошло чуть позже, чем я ожидал, но в итоге нам улыбнулась удача, — приводит слова Энрике RMC Sport.