Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова: «Ливерпуль» мог и победить

«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» в ответной встрече ¼ финала Лиги чемпионов на «Энфилде» (2:0). Первый матч завершился победой парижан с таким же счетом. Ворота французского клуба в обоих играх защищал Матвей Сафонов.
— Игра Сафонова? В начале сезона я говорил, что иметь трех таких вратарей — это замечательно. Он выполнил свою работу наилучшим образом.
Это важный матч против очень сильной команды. «Ливерпуль» сыграл хорошо, с большой интенсивностью, матч получился упорным. Были моменты, когда, пропусти мы гол, все могло стать опасно, но это настоящее удовольствие — работать с такими игроками, быть в этом клубе и иметь таких болельщиков. Их поддержка всегда дает нам многое, и мы рады проявлять себя в таких матчах.
В первом тайме были хорошие отрезки, а во втором было сложнее, были моменты, когда приходилось терпеть. «Ливерпуль» мог и победить.
Это те моменты, которые тренер не может контролировать. Если бы это был баскетбол, я бы взял тайм-аут и сказал: «Будьте осторожны, вы начинаете обороняться глубже обычного, и это рискованно». Это означает, что у нас не будет контратак и возможности убить интригу. Это произошло чуть позже, чем я ожидал, но в итоге нам улыбнулась удача, — приводит слова Энрике RMC Sport.
27-летний Сафонов провел три «сухих» матча подряд за «ПСЖ» в Лиге чемпионов: вратарь не пропустил в первом матче ¼ финала ЛЧ с «Ливерпулем» (2:0) и в ответной игре ⅛ финала с «Челси» (3:0).
Всего у Матвея Сафонова четыре из восьми сухих матчей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем в противостоянии мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выиграл первый матч со счетом 2:1.
Арне Слот
Луис Энрике
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
72′
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
90+1′
25
Георгий Мамардашвили
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
85′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
46′
2
Джо Гомес
67′
73
Рио Нгумоха
22
Юго Экитике
31′
11
Мохамед Салах
10
Алексис Макаллистер
45+1′
74′
17
Кертис Джонс
9
Александер Исак
46′
18
Коди Гакпо
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
38′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
82′
4
Лукас Бералдо
14
Дезире Дуэ
52′
29
Брэдли Барколя
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти