Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.90
П2
5.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.34
П2
6.27
Футбол. Лига Европы
16.04
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.68
П2
4.09
Футбол. Лига конференций
16.04
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.80
П2
3.71
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова: «Ливерпуль» мог и победить

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос об игре российского голкипера клуба Матвей Сафонова во втором матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» в ответной встрече ¼ финала Лиги чемпионов на «Энфилде» (2:0). Первый матч завершился победой парижан с таким же счетом. Ворота французского клуба в обоих играх защищал Матвей Сафонов.

— Игра Сафонова? В начале сезона я говорил, что иметь трех таких вратарей — это замечательно. Он выполнил свою работу наилучшим образом.

Это важный матч против очень сильной команды. «Ливерпуль» сыграл хорошо, с большой интенсивностью, матч получился упорным. Были моменты, когда, пропусти мы гол, все могло стать опасно, но это настоящее удовольствие — работать с такими игроками, быть в этом клубе и иметь таких болельщиков. Их поддержка всегда дает нам многое, и мы рады проявлять себя в таких матчах.

В первом тайме были хорошие отрезки, а во втором было сложнее, были моменты, когда приходилось терпеть. «Ливерпуль» мог и победить.

Это те моменты, которые тренер не может контролировать. Если бы это был баскетбол, я бы взял тайм-аут и сказал: «Будьте осторожны, вы начинаете обороняться глубже обычного, и это рискованно». Это означает, что у нас не будет контратак и возможности убить интригу. Это произошло чуть позже, чем я ожидал, но в итоге нам улыбнулась удача, — приводит слова Энрике RMC Sport.

27-летний Сафонов провел три «сухих» матча подряд за «ПСЖ» в Лиге чемпионов: вратарь не пропустил в первом матче ¼ финала ЛЧ с «Ливерпулем» (2:0) и в ответной игре ⅛ финала с «Челси» (3:0).

Всего у Матвея Сафонова четыре из восьми сухих матчей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.


В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем в противостоянии мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выиграл первый матч со счетом 2:1.

Ливерпуль
0:2
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
14.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
72′
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
90+1′
Составы команд
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
85′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
46′
2
Джо Гомес
67′
73
Рио Нгумоха
22
Юго Экитике
31′
11
Мохамед Салах
10
Алексис Макаллистер
45+1′
74′
17
Кертис Джонс
9
Александер Исак
46′
18
Коди Гакпо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
38′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
82′
4
Лукас Бералдо
14
Дезире Дуэ
52′
29
Брэдли Барколя
Статистика
Ливерпуль
ПСЖ
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
20
12
Удары в створ
5
5
Угловые
8
2
Фолы
9
10
Офсайды
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти