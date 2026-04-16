Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
0
:
Спортинг
0
П1
X
П2

Артета: Мы делаем то, что не удавалось «Арсеналу» 140 лет

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов, назвав это невероятно важным моментом и огромной работой.

Источник: Reuters

В четвертьфинале турнира лондонцы по сумме двух встреч одержали победу над лиссабонским «Спортингом» (1:0, 0:0). Это уже второй сезон подряд, когда «канониры» достигают этой стадии главного европейского клубного соревнования.

— Это невероятно важный момент. Войти в четверку сильнейших команд Лиги чемпионов — это огромная работа. Это великолепный вечер. Я очень рад за всех наших болельщиков. Мы делаем шаги, которые не были сделаны в этом клубе за 140 лет [два полуфинала Лиги чемпионов подряд], — заявил Артета в интервью TNT Sports.

Успех лондонцев в этом сезоне Лиги чемпионов выглядит особенно впечатляюще. «Арсенал» стал единственным клубом, который не проиграл ни одного матча в турнире сезона-2025/2026.

Напомним, в прошлом розыгрыше команда Артеты также дошла до полуфинала, где остановилась в шаге от решающего матча. Тогда «канониры» выбили из борьбы мадридский «Реал» (3:0, 2:1), но уступили будущему победителю, «Пари Сен-Жермен» (0:1, 1:2).

Теперь в ½ финала «Арсеналу» предстоит встретиться с мадридским «Атлетико». Для лондонского клуба, который 1 октября отметит 140 лет со дня основания, это шанс не только повторить прошлогодний результат, но и превзойти его.

Первая полуфинальная встреча пройдет 29 апреля в Мадриде, ответная — 5 мая в Лондоне.

Арсенал
0:0
Первый тайм: 0:0
Спортинг
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Руй Боржеш
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
3
Кристиан Москера
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
20
Нони Мадуэке
63′
56
Макс Доуман
11
Габриел Мартинелли
79′
9
Габриэл Жезус
10
Эберечи Эзе
79′
19
Леандро Троссар
14
Виктор Дьекереш
56′
29
Кай Хаверц
Спортинг
1
Руй Силва
20
Максимилиано Араухо
79′
97
Луис Хавьер Суарес
26
Усман Диоманде
25
Гонсалу Инасиу
42
Мортен Юльманн
72
Эдуарду Куарежма
85′
13
Георгиос Ваяннидис
10
Жени Катаму
71′
23
Даниэл Браганса
8
Педру Гонсалвеш
71′
7
Джовани Кенда
17
Франсишку Тринкан
85′
90
Рафаэл Нел
5
Хидэмаса Морита
77′
52
Жоао Симоес
Статистика
Арсенал
Спортинг
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
1
1
Штанги, перекладины
1
1
Угловые
8
3
Фолы
7
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
