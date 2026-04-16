Артета: Мы делаем то, что не удавалось «Арсеналу» 140 лет

В четвертьфинале турнира лондонцы по сумме двух встреч одержали победу над лиссабонским «Спортингом» (1:0, 0:0). Это уже второй сезон подряд, когда «канониры» достигают этой стадии главного европейского клубного соревнования.
— Это невероятно важный момент. Войти в четверку сильнейших команд Лиги чемпионов — это огромная работа. Это великолепный вечер. Я очень рад за всех наших болельщиков. Мы делаем шаги, которые не были сделаны в этом клубе за 140 лет [два полуфинала Лиги чемпионов подряд], — заявил Артета в интервью TNT Sports.
Успех лондонцев в этом сезоне Лиги чемпионов выглядит особенно впечатляюще. «Арсенал» стал единственным клубом, который не проиграл ни одного матча в турнире сезона-2025/2026.
Напомним, в прошлом розыгрыше команда Артеты также дошла до полуфинала, где остановилась в шаге от решающего матча. Тогда «канониры» выбили из борьбы мадридский «Реал» (3:0, 2:1), но уступили будущему победителю, «Пари Сен-Жермен» (0:1, 1:2).
Теперь в ½ финала «Арсеналу» предстоит встретиться с мадридским «Атлетико». Для лондонского клуба, который 1 октября отметит 140 лет со дня основания, это шанс не только повторить прошлогодний результат, но и превзойти его.
Первая полуфинальная встреча пройдет 29 апреля в Мадриде, ответная — 5 мая в Лондоне.
Микель Артета
Руй Боржеш
1
Давид Райя
3
Кристиан Москера
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
20
Нони Мадуэке
63′
56
Макс Доуман
11
Габриел Мартинелли
79′
9
Габриэл Жезус
10
Эберечи Эзе
79′
19
Леандро Троссар
14
Виктор Дьекереш
56′
29
Кай Хаверц
1
Руй Силва
20
Максимилиано Араухо
79′
97
Луис Хавьер Суарес
26
Усман Диоманде
25
Гонсалу Инасиу
42
Мортен Юльманн
72
Эдуарду Куарежма
85′
13
Георгиос Ваяннидис
10
Жени Катаму
71′
23
Даниэл Браганса
8
Педру Гонсалвеш
71′
7
Джовани Кенда
17
Франсишку Тринкан
85′
90
Рафаэл Нел
5
Хидэмаса Морита
77′
52
Жоао Симоес
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
