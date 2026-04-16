Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
4.21
Футбол. Лига конференций
19:45
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.54
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.66
П2
4.46
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.18
П2
3.31
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.52
П2
6.03
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.40
П2
2.42
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.77
П2
3.86
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.85
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
0
:
Спортинг
0
П1
X
П2

Арбелоа раскритиковал судью матча с «Баварией» за удаление Камавинга

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался об удалении Эдуардо Камавинга в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Инцидент произошел на 86-й минуте встречи. Камавинга нарушил правила на нападающем соперников Харри Кейне на чужой половине поля. После свистка арбитра француз не спешил возвращать мяч «Баварии». За эти действия главный судья поединка Славко Винчич показал полузащитнику вторую желтую карточку, что автоматически означало удаление.

Вскоре после этого «Реал» пропустил. Уже на 89-й минуте Луис Диас сравнял счет в матче. А на 94-й минуте Майкл Олисе установил окончательный результат, забив победный гол в ворота мадридцев.

— Как себя чувствует Камавинга? И что он думает об этом эпизоде?

— Никто не понимает, почему игрока удалили за такое действие. В этот момент противостояние закончилось. Это несправедливое решение, и нам очень больно. Это то, что ты не можешь контролировать.

— Каково настроение у игроков в раздевалке?

— Им очень больно… Очень больно. Особенно из-за того, как это произошло. Я поздравляю «Баварию», но нам бы хотелось, чтобы они обыграли нас по-другому. Это было необъяснимое удаление, которого никто не понимает. Отсюда чувство несправедливости и злости. Вся тяжелая работа и усилия пошли насмарку из-за такого решения судьи.

— У вас нет ощущения, что судья не знал, что это для Камавинга эта желтая станет второй?

— Я думаю, именно поэтому он и показал желтую карточку. Игрокам «Баварии» пришлось напоминать ему, что это уже вторая желтая.

Но серьезно… это даже не желтая. Я не знаю, может быть, он не играл в футбол… я не знаю. Я думаю, что еще хуже то, что судья не знал, что у Камавинга уже была желтая карточка, потому что это двойная ошибка, — приводит слова Арбелоа As.

«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч (2:1, 4:3), где сыграет с действующим победителем турнира «ПСЖ».

Бавария
4:3
Первый тайм: 2:3
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Голы
Бавария
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Реал
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
Реал
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Статистика
Бавария
Реал
Желтые карточки
1
7
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
8
5
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
2
Фолы
10
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти