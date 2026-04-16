Арбелоа раскритиковал судью матча с «Баварией» за удаление Камавинга

Инцидент произошел на 86-й минуте встречи. Камавинга нарушил правила на нападающем соперников Харри Кейне на чужой половине поля. После свистка арбитра француз не спешил возвращать мяч «Баварии». За эти действия главный судья поединка Славко Винчич показал полузащитнику вторую желтую карточку, что автоматически означало удаление.
Вскоре после этого «Реал» пропустил. Уже на 89-й минуте Луис Диас сравнял счет в матче. А на 94-й минуте Майкл Олисе установил окончательный результат, забив победный гол в ворота мадридцев.
— Как себя чувствует Камавинга? И что он думает об этом эпизоде?
— Никто не понимает, почему игрока удалили за такое действие. В этот момент противостояние закончилось. Это несправедливое решение, и нам очень больно. Это то, что ты не можешь контролировать.
— Каково настроение у игроков в раздевалке?
— Им очень больно… Очень больно. Особенно из-за того, как это произошло. Я поздравляю «Баварию», но нам бы хотелось, чтобы они обыграли нас по-другому. Это было необъяснимое удаление, которого никто не понимает. Отсюда чувство несправедливости и злости. Вся тяжелая работа и усилия пошли насмарку из-за такого решения судьи.
— У вас нет ощущения, что судья не знал, что это для Камавинга эта желтая станет второй?
— Я думаю, именно поэтому он и показал желтую карточку. Игрокам «Баварии» пришлось напоминать ему, что это уже вторая желтая.
Но серьезно… это даже не желтая. Я не знаю, может быть, он не играл в футбол… я не знаю. Я думаю, что еще хуже то, что судья не знал, что у Камавинга уже была желтая карточка, потому что это двойная ошибка, — приводит слова Арбелоа As.
«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч (2:1, 4:3), где сыграет с действующим победителем турнира «ПСЖ».
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти