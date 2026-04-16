Кейн установил уникальное достижение в матчах против «Реала»

В ответном матче ¼ финала против «Реала» (4:3) Кейн забил второй гол своей команды, а также отметился голевой передачей в эпизоде с победным голом мюнхенцев, автором которого стал Майкл Олисе. Также 32-летний англичанин записал на свой счет победный мяч в первой игре, которая также завершилась победой «Баварии» (2:1).
Результативная серия Кейна в матчах против «Реала» началась в ноябре 2017 года, когда англичанин выступал за «Тоттенхэм», и отметился голевой передачей в матче группового этапа. В сезоне-2023/24 «Бавария» и «Реал» встречались в полуфинале — тогда Кейн забил гол в первом матче, и отметился голевой передачей в ответной игре.
В этом сезоне Кейн провел за «Баварию» 42 матча и забил 50 мячей. Он стал первым игроком из топ-5 лиг за последние три сезона, которому покорилась эта отметка. Последним таким игроком был нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который в сезоне-2022/23 в 53 матчах забил 52 мяча.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Кейн забил 12 мячей и идет на втором месте в списке лучших бомбардиров, на три гола отставая от нападающего «Реала» Килиана Мбаппе (15).
В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с действующим победителем турнира — «Пари Сен-Жермен». Первый матч пройдет 28 апреля в Париже, ответный — 6 мая в Мюнхене.
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти