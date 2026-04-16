Звезда «Баварии» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

24-летний Майкл Олисе перешел в «Баварию» летом 2024 года из «Кристал Пэлас». В составе мюнхенского клуба футболист провел 98 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 52 результативные передачи. В этом сезоне Олисе поразил ворота соперника 18 раз. Действующее соглашение игрока с «Баварией» рассчитано до конца июня 2029 года.