Звезда «Баварии» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба турнира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Ответный поединок четвертьфинала турнира на «Альянц Арене» между «Баварией» и «Реалом» завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев. У «Баварии» на 94-й минуте гол забил Олисе, также в составе немецкого клуба отличились Александар Павлович (6-я минута), Харри Кейн (38) и Луис Диас (89).

На приз лучшего игрока недели в ЛЧ претендовали нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле, оформивший дубль в матче с «Ливерпулем» (2:0), полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо, сделавший результативную передачу в игре с мадридским «Атлетико» (2:1), и полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Субименди, который помог «канонирам» сохранить ворота в неприкосновенности в игре против лиссабонского «Спортинга» (0:0).

«Бавария» по сумме двух встреч одержала победу над «Реалом» (2:1, 4:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с действующим обладателем трофея — французским «ПСЖ».

24-летний Майкл Олисе перешел в «Баварию» летом 2024 года из «Кристал Пэлас». В составе мюнхенского клуба футболист провел 98 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 52 результативные передачи. В этом сезоне Олисе поразил ворота соперника 18 раз. Действующее соглашение игрока с «Баварией» рассчитано до конца июня 2029 года.

Бавария
4:3
Первый тайм: 2:3
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Голы
Бавария
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Реал
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
Реал
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Статистика
Бавария
Реал
Желтые карточки
1
7
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
8
5
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
2
Фолы
10
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
