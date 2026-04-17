Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Челябинск
П1
2.15
X
3.35
П2
3.49
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
:
КАМАЗ
П1
1.87
X
3.40
П2
4.80
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Комо
П1
6.10
X
4.54
П2
1.55
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
Сочи
П1
1.42
X
4.82
П2
8.00
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
П1
2.95
X
3.35
П2
2.52
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
П1
1.25
X
6.69
П2
12.50
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
П1
1.48
X
4.88
П2
6.63
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
П1
X
П2

Команда из Чемпионшипа может сыграть в Лиге чемпионов-2026/27

«Ноттингем Форест» вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей «Порту» (1:1, 1:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

За выход в финал турнира команда Витора Перейра сыграет с «Астон Виллой» — это будет первый полуфинал в еврокубках между английскими клубами с 2009 года.

В случае победы в Лиге Европы «Ноттингем» гарантирует себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон и станет шестой командой от Англии в главном еврокубковом турнире.

При этом в АПЛ «Ноттингем» продолжает борьбу за выживание — «лесники» занимают 16-е место в турнирной таблице и находятся трех очках от зоны вылета в Чемпионшип. Если по итогам сезона «Ноттингем» вылетит из АПЛ и выиграет Лигу Европы, он станет первым представителем английского Чемпионшипа в Лиге чемпионов.

«Ноттингем Форест» является двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1979, 1980).

Ноттингем Форест
1:0
Первый тайм: 1:0
Порту
Футбол, Лига Европы, 1/4 финала
16.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Витор Перейра
Франческо Фариоли
Голы
Ноттингем Форест
Морган Гиббс-Уайт
(Неко Уильямс)
12′
Составы команд
Ноттингем Форест
27
Штефан Ортега
34
Ола Айна
3
Неко Уильямс
10
Морган Гиббс-Уайт
23
Жаир Кунья
6
Ибраим Сангаре
16
Николас Домингес
21
Омари Хатчинсон
40′
46′
7
Каллум Хадсон-Одои
72′
4
Морату
14
Дан Ндой
65′
31
Никола Миленкович
11
Крис Вуд
16′
19
Игор Жезус
5
Мурильо
72′
29
Дилан Баква
Порту
99
Диогу Кошта
42
Секо Фофана
13
Пабло Росарио
7
Виллиам Гомес
90′
3
Тиагу Силва
5
Ян Беднарек
8′
20
Алберту Кошта
36′
46′
4
Якуб Кивер
12
Зайду Сануси
46′
74
Франсишку Моура
10
Габриэль Вейга
46′
8
Виктор Фрохольдт
29
Терем Моффи
32′
66′
27
Дениз Гюль
17
Борха Сайнс
46′
22
Алан Варела
Статистика
Ноттингем Форест
Порту
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
19
10
Удары в створ
5
1
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
8
1
Фолы
16
11
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
