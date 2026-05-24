День в истории: 24 мая 2014 года мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов в рекордный 10-й раз

Сценарий финала получился драматичным. «Атлетико» вел в счете после гола Диего Година и долго удерживал преимущество, но на третьей компенсированной минуте основного времени Серхио Рамос спас «Реал», сравняв счет ударом головой после подачи с углового. Этот гол не только перевел игру в дополнительное время, но и стал одним из самых памятных моментов в истории Лиги чемпионов.