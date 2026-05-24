День в истории: 24 мая 2014 года мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов в рекордный 10-й раз

Матч прошел в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и стал настоящей классикой, в которой эмоции держались до последних минут.
Сценарий финала получился драматичным. «Атлетико» вел в счете после гола Диего Година и долго удерживал преимущество, но на третьей компенсированной минуте основного времени Серхио Рамос спас «Реал», сравняв счет ударом головой после подачи с углового. Этот гол не только перевел игру в дополнительное время, но и стал одним из самых памятных моментов в истории Лиги чемпионов.
В овертайме класс и глубина состава «Реала» сказались окончательно. Гарет Бэйл вывел команду вперед, затем Марсело увеличил разрыв, а Криштиану Роналду поставил точку точным ударом с пенальти. Победа со счетом 4:1 принесла мадридцам долгожданную «десиму» — десятый Кубок чемпионов, к которому клуб шел 12 лет после предыдущего триумфа в 2002 году.
Этот успех стал не просто очередным трофеем, а символом новой эпохи в истории «Реала». Команда укрепила статус самого титулованного клуба Европы, а финал-2014 навсегда остался в памяти болельщиков как матч, в котором «Реал» прошел путь от почти упущенной победы до убедительного исторического разгрома.