День в истории: 24 мая 2014 года мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов в рекордный 10-й раз

24 мая 2014 года мадридский «Реал» добился одной из самых значимых побед в своей истории: в финале Лиги чемпионов команда Карло Анчелотти обыграла мадридский «Атлетико» со счетом 4:1 в дополнительное время и завоевала десятую победу в главном еврокубке.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матч прошел в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и стал настоящей классикой, в которой эмоции держались до последних минут.

Сценарий финала получился драматичным. «Атлетико» вел в счете после гола Диего Година и долго удерживал преимущество, но на третьей компенсированной минуте основного времени Серхио Рамос спас «Реал», сравняв счет ударом головой после подачи с углового. Этот гол не только перевел игру в дополнительное время, но и стал одним из самых памятных моментов в истории Лиги чемпионов.

В овертайме класс и глубина состава «Реала» сказались окончательно. Гарет Бэйл вывел команду вперед, затем Марсело увеличил разрыв, а Криштиану Роналду поставил точку точным ударом с пенальти. Победа со счетом 4:1 принесла мадридцам долгожданную «десиму» — десятый Кубок чемпионов, к которому клуб шел 12 лет после предыдущего триумфа в 2002 году.

Этот успех стал не просто очередным трофеем, а символом новой эпохи в истории «Реала». Команда укрепила статус самого титулованного клуба Европы, а финал-2014 навсегда остался в памяти болельщиков как матч, в котором «Реал» прошел путь от почти упущенной победы до убедительного исторического разгрома.

