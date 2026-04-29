«Совсем не весело». Компани — о просмотре матча с «ПСЖ» с трибун

— Это совсем не весело. Если такое больше никогда не повторится, то я только буду доволен. Я не мог принимать решения на расстоянии 80 метров, но мне понравилось, как отреагировали игроки. Против «Реала» у «Баварии» была невероятная игра. В ответном матче с «ПСЖ» нам нужно не меньше, а даже больше, и это все, о чем я могу просить. Я бы пошел на стадион ради такой игры, но не для того, чтобы молчать, — сказал Компани в интервью Prime Video.