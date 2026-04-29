«Совсем не весело». Компани — о просмотре матча с «ПСЖ» с трибун

Накануне «Бавария» в гостях уступила «ПСЖ» в первом матче ½ финала ЛЧ со счетом 4:5. Наставник мюнхенского клуба Венсан Компани наблюдал за игрой своих подопечных с трибун из-за одноматчевой дисквалификации.
— Это совсем не весело. Если такое больше никогда не повторится, то я только буду доволен. Я не мог принимать решения на расстоянии 80 метров, но мне понравилось, как отреагировали игроки. Против «Реала» у «Баварии» была невероятная игра. В ответном матче с «ПСЖ» нам нужно не меньше, а даже больше, и это все, о чем я могу просить. Я бы пошел на стадион ради такой игры, но не для того, чтобы молчать, — сказал Компани в интервью Prime Video.
«Бавария» впервые с 1995 года пропустила пять мячей в Лиге чемпионов. Последним пять голов в еврокубках мюнхенцам забивал нидерландский «Аякс» (2:5). Это произошло в апреле 1995 года.
Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов состоится в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с сильнейшим в противостоянии между мадридским «Атлетико» и лондонским «Арсеналом».
Луис Энрике
Венсан Компани
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
