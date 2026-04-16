Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
0
:
Спортинг
0
П1
X
П2

Компани отреагировал на победу «Баварии» над «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился эмоциями после победы над мадридским «Реалом» (4:3), которая вывела мюнхенский клуб в полуфинал Лиги чемпионов.

Ответный поединок четвертьфинала турнира на «Альянц Арене» завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев. У «Баварии» отличились Александар Павлович (6-я минута), Гарри Кейн (38) и Луис Диас (89) и Майкл Олисе (90+4). В составе «Реала» дубль оформил Арда Гюлер (1, 29), также мяч забил Килиан Мбаппе (42).

Напряженный матч не обошелся без удалений: на 86-й минуте полузащитник гостей Эдуарду Камавинга получил прямую красную карточку. Желтую карточку на 44-й минуте получил и сам Венсан Компани, который из-за этого пропустит следующую игру своей команды в ЛЧ.

— Это была очень эмоциональная игра. Мы много владели мячом и постоянно чувствовали, что можем забить. Но «Реал» всегда остается «Реалом»: у них есть невероятно быстрые игроки, они всегда опасно атакуют. Сегодня парни проявили характер и смогли прийти в себя после неудач. Болельщики тоже нам помогли. Мы сохраняли спокойствие, понимая, что сможем создать еще один момент. Ребята заслужили эту победу, — заявил Компани в интервью DAZN.

Напомним, что в первой встрече «Бавария» также оказалась сильнее (2:1).

Эта победа позволила мюнхенскому клубу впервые с 2012 года пройти «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда «Бавария» в полуфинале одолела «Реал» благодаря победе в серии пенальти (3:3, 3:1 пен.).

Соперником «Баварии» в ½ финала Лиги чемпионов станет французский «ПСЖ». Первая игра состоится 28 апреля в Париже, ответная пройдет в Мюнхене 6 мая.

Бавария
4:3
Первый тайм: 2:3
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Голы
Бавария
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Реал
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
Реал
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Статистика
Бавария
Реал
Желтые карточки
1
7
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
8
5
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
2
Фолы
10
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
