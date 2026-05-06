Букайо Сака повторил достижение Руни и Кейна в ЛЧ

24-летний Сака отличился на 44-й минуте матча. «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов, одержав победу над мадридским «Атлетико» по сумме двух встреч (1:1, 1:0).
Как сообщает пресс-служба УЕФА, Сака стал четвертым английским футболистом, забившим в двух разных полуфинальных противостояниях в Лиге чемпионов.
В прошлом сезоне Сака забил гол в полуфинале в ворота «Пари Сен-Жермен» (1:2). Букайо Сака повторил достижение Уэйна Руни в сезоне-2006/07 и 2010/11, Фрэнка Лэмпарда (2003/04, 2007/08) и Харри Кейна (2023/24, 2025/26).
Форвард отреагировал на выход «Арсенала» в финал Лиги чемпионов.
«Это так прекрасно, вы и сами видите, как много это значит для нас и для болельщиков. Мы все так счастливы», — приводит слова Букайо Сака Amazon Prime.
«Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов. В 2006 году «канониры» в решающем матче уступили «Барселоне» (1:2). Подопечные Микеля Артеты не потерпели ни одного поражения на пути в финал турнира. «Канониры» одержали 11 побед и трижды сыграли вничью.
Соперник «Арсенала» определится в противостоянии мюнхенской «Баварии» и французского «Пари Сен-Жермен». Ответная встреча между командами пройдет в среду, 6 мая, в Мюнхене. Первый матч завершился победой действующих обладателей трофея — «ПСЖ» со счетом 5:4.
Микель Артета
Диего Симеоне
Букайо Сака
45′
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
33
Риккардо Калафьори
58′
5
Пьеро Инкапье
7
Букайо Сака
58′
8
Мартин Эдегор
19
Леандро Троссар
83′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
58′
20
Нони Мадуэке
49
Майлс Льюис-Скелли
74′
36
Мартин Субименди
13
Ян Облак
18
Марк Пубиль
81′
3
Маттео Руджери
17
Давид Ганцко
14
Маркос Льоренте
6
Коке
90+4′
20
Джулиано Симеоне
57′
16
Науэль Молина
22
Адемола Лукман
57′
5
Джонни Кардозо
24
Робен Ле Норман
57′
9
Александр Серлот
7
Антуан Гризманн
66′
10
Алекс Баэна
19
Хулиан Альварес
66′
11
Тьяго Альмада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти