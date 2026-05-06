Кварацхелия установил рекорд результативной серии в плей-офф ЛЧ

Фланговый нападающий ПСЖ Хвича Кварацхелия отдал результативную передачу на Усмана Дембеле в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».
В данный момент игра продолжается, а счёт составляет 1:0 в пользу парижской команды. Благодаря этому грузинский вингер установил новый рекорд результативной серии в плей-офф главного европейского клубного турнира, сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Кварацхелия стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который смог оформить результативное действие в семи матчах плей-офф подряд в рамках одного розыгрыша турнира.
Первый матч между «ПСЖ» и «Баварией» завершился со счётом 5:4 в пользу парижан.
На стадии ¼ финала турнира «ПСЖ» по сумме двух встреч одержал победу над «Ливерпулем» со счётом 4:0, тогда как «Бавария» по сумме двух матчей победила мадридский «Реал» со счётом 6:4.