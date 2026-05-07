Кварацхелия назвал матч с «Баварией» самым тяжелым в сезоне

Грузинский полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отреагировал на выход команды в финал Лиги чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов. У парижан отличился Усман Дембеле (3-я минута). В составе немецкого клуба гол на счету Харри Кейна (90+4). Первая встреча завершилась победой французского клуба со счетом 5:4.

Хвича Кварацхелия в этой игре отметился результативной передачей.

— Очень рады выходу в финал, нас ждет важная встреча, мы сосредоточены, против «Арсенала» будет не легко. «Бавария» — одна из лучших команд, это был сложный матч, возможно, самый тяжелый в этом сезоне, мы показали, что можем играть против таких команд, — приводит слова Кварацхелии Footmercato.

Как сообщает Opta Sports, Кварацхелия установил новый рекорд результативной серии в плей-офф Лиги чемпионов. Он стал первым футболистом в истории ЛЧ, который смог оформить результативное действие в семи матчах плей-офф подряд в рамках одного розыгрыша турнира.

Соперником «ПСЖ» по решающему матчу стал лондонский «Арсенал», который в полуфинале обыграл мадридский «Атлетико» (1:1, 1:0).

«ПСЖ» в третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Ранее парижане играли в финалах турнира в сезоне-2019/20 и в сезоне-2024/25. У парижского клуба одна победа и одно поражение. В прошлом году «ПСЖ» завоевал трофей, разгромив миланский «Интер» (5:0).

Решающая игра между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

Бавария
1:1
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
6.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Альфонсо Дэйвис)
90+4′
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
3′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
78′
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
90+7′
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
68′
3
Ким Мин Джэ
10
Джамал Мусиала
79′
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
85′
42
Леннарт Карл
4
Джонатан Та
33′
68′
19
Альфонсо Дэйвис
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
45+3′
5
Маркиньос
86′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
8′
85′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
76′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
76′
21
Люка Эрнандез
Статистика
Бавария
ПСЖ
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
18
15
Удары в створ
6
6
Угловые
1
8
Фолы
11
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти